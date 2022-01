La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, hizo un llamado al presidente de la nación, Joe Biden, así como a su vicepresidente, Kamala Harris, a que depusieran sus cargos y abandonaran la Casa Blanca, producto del pésimo manejo que han tenido en la política exterior de la nación norteamericana.

Haley, quien fue además gobernadora de Carolina del Sur, aseveró que «si Biden amara a nuestro país, renunciaría y se llevaría a Kamala con él. Porque la situación de la política exterior es más que peligrosa en este momento. Cuando no tienes un Estados Unidos fuerte, no tienes un mundo seguro».

Durante una entrevista en «The Guy Benson Show», Haley condenó los comentarios de Biden en su conferencia de prensa la semana pasada, donde insinuó que es posible que no se tomen medidas en caso de que haya una «incursión menor» de Rusia en la frontera con Ucrania.

“Es absolutamente vergonzoso escuchar la conferencia de prensa de Biden porque, literalmente, nunca muestras tus cartas, especialmente cuando no tienes ninguna. Y eso es literalmente lo que hizo”, dijo Haley al locutor de radio y colaborador de Fox News, Guy Benson.

«Estamos en una situación peligrosa. (Biden) destruyó Afganistán. Nos puso en una situación con Rusia. No tiene ningún plan para Taiwán. Está enviando a nuestros atletas a Beijing para los Juegos Olímpicos y no ha dicho nada acerca de cómo va a protegerlos cuando estén allí. Literalmente han sido amenazados y les han dicho que si dicen algo en contra del gobierno serán castigados. ¿Dónde está la protección para los estadounidenses? Literalmente, él ha fracasó en todos los niveles», continuó Haley.

En una entrevista previa, en Kilmeade Show, también denunció cómo Rusia y China vieron a Estados Unidos ‘vender’ a sus aliados en Afganistán, dado el abandono por parte de la administración de Joe Biden. Incluso dio un paso allá y dijo: «Rusia huele sangre en el agua, porque nunca hemos tenido un presidente tan débil como Joe Biden».

A nivel doméstico también destacó fallas que justifican la renuncia de Biden. Entre algunas de las razones que destacó estuvo el manejo de la pandemia, por parte de la administración demócrata.

«Miras el hecho de que tenemos toda una generación de COVID que tendremos suerte si se gradúan de la escuela secundaria en este momento». si mantenemos estas escuelas cerradas y seguimos enfrentándonos a estos sindicatos de maestros. Tienes una frontera donde permitiste que 200.000 inmigrantes ilegales cruzaran solo el mes pasado”, sostuvo Nikki Haley.

Como vicepresidente, Kamala Harris está a cargo de la frontera sur. Según informa Catholic Vote, bajo su mando, la crisis humanitaria desde el inicio de la gestión de Joe Biden se ha agravado de manera considerable, provocando una preocupación generalizada.

De hecho, la popularidad de Kamala se desplomó por su manejo en la frontera sur, sobre todo por su ausencia allí. Preocupa no solo el acceso de inmigrantes ilegales sino las lamentables condiciones a las que se exponen en el cruce, por causa de una administración que no lo ha desincentivado.

Solo en marzo del 2020 Aduanas y Control de Fronteras alcanzaron una cifra récord al detener a casi 19000 niños migrantes no acompañados, de acuerdo a reportes reproducidos por CBS News.

Fue a finales de ese mismo mes que sucedieron dos casos dramáticos. El primero fue el de una bebé de 6 meses arrojado al río por un ‘coyote’, tras intentar escapar de las autoridades fronterizas. La escena se volvió aún más dramática al saber que los ‘coyotes’ antes le habían roto la pierna a la madre de la bebé, ambas hondureñas.

«La madre de la niña había sido agredida por contrabandistas en México, lo que le provocó una fractura en la pierna», señaló la patrulla del Sur de Texas a través de su perfil de Facebook.

En la misma semana dos niñas ecuatorianas, menores de cinco años, fueron arrojadas por encima del muro fronteriza y abandonadas por los coyotes. La cadena CBS compartió el video junto a la advertencia de imágenes «perturbadoras».

