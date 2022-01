Comenzaron las primeras caravanas de migrantes de 2022. La mayoría inician en Centroamérica y atraviesan México con la intención de pasar a Estados Unidos. También hay algunos que comienzan la travesía desde Sudamérica, teniendo que sortear los peligros del tapón del Darién, la densa selva que separa a Colombia y Panamá. Entre las personas que hacen este recorrido hay quienes tienen credenciales de ACNUR, es decir, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este documento, a su vez, garantiza la entrega de dinero mediante tarjetas de crédito para que los migrantes puedan continuar su camino.

Así lo aseguró al portal estadounidense Breitbart, el funcionario Todd Bensman, quien pertenece al Centro de Estudios de Inmigración. El investigador, por medio de denuncias que ha reproducido durante varios días por sus redes, señaló el rol de Estados Unidos como financista de la ONU bajo la Administración de Joe Biden. Es por ello que recalca que este escenario que involucra a miles de migrantes no es espontáneo, sino que «definitivamente está organizado».

Bensman viajó hasta Tapachula, en el sur de México, donde llegan los migrantes después de cruzar Centroamérica. Desde este lugar tomó una foto de la tarjeta de crédito emitida por ACNUR que recibió una mujer migrante hondureña. Este documento le proporcionaba 2500 pesos al mes (el equivalente a unos 120 dólares) a lo largo de cuatro meses.

Todo es parte del programa de «intervenciones basadas en efectivo» de la ONU, reiteró Bensman. Asimismo, ratificó que hace un mes ya publicó una investigación al respecto.

Photo I just took of a Honduran migrant woman's United Nations-issued cash card, which provided 2,500 pesos a month for 4, the max in this one city of Tapachula, Mexico. All part of the UN "cash-based interventions" program I wrote about last month here:

En diciembre de 2021, Bensman publicó en The Federalist una investigación sobre el rol de Estados Unidos en la financiación de la migración masiva que, a su juicio, es orquestada por la ONU y sus apéndices como ACNUR o la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) que también forma parte del Sistema de las Naciones Unidas. El contraste del cambio de manejo en la Administración de Donald Trump hasta la actualidad es evidente. En el reportaje mencionado este hecho no pasa desapercibido:

Brensman explica que se está repartiendo dinero en las estaciones de paso a lo largo y ancho del sendero de los migrantes y que existe un proceso en Tapachula, México, para obtener fondos al igual que los documentos para la visa mexicana. Una vez obtenidos, los inmigrantes van al edificio de la ONU que queda justo en la oficina de al lado.

No es mucho el dinero que reciben, pero sí lo suficiente para avanzar en su travesía y no volver a sus países de origen. Por medio de un video, Bensman demostró cómo los migrantes esperan los pagos por parte de la ONU:



A United Nations of mass illegal migrants fresh out of Guatemala and into southern Mexico … a very small cut of what it looks and sounds like

Desde adentro de una de las unidades de la ONU, Todd Bensman expone cómo brindan ayuda a personas que no han logrado el estatus de asilo. Entre las causas para el rechazo se encuentra tener alguna causa judicial abierta en su país de origen, lo que constituiría un potencial riesgo para la nación receptora.

El financiamiento ayuda no solo a los hispanos de la región, también estimula la migración masiva de los migrantes de África y Asia que llegan al continente para internar cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

At a UN-funded migrant advocacy organization in Tapachula, Mexico, which provides legal appeals help to illegal immigrants rejected for Mexican asylum (meaning something must be REALLY wrong) wall artwork reads "Nobody in the World is Illegal"

Cabe destacar que la crítica de Bensman no es contra los migrantes, sino contra el sistema deshumanizante que los expone a tanto peligro. Destaca que los migrantes son racionales y quieren trabajar. Al respecto, señala a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Joe Biden, y sus políticas, que –según reclama– favorecen a los contrabandistas que cobran alrededor de 5000 dólares por transportar a un africano.

Este tipo de viajes a su vez produce una migración masiva. Es claro que alienta a otros familiares y conocidos a hacer el mismo recorrido. En ese orden, el investigador también acusa el rol del gobierno mexicano en el tráfico de migrantes ilegales y cómo facilita acceso hacia la frontera.

BREAKING: @BensmanTodd reports that the Mexican government has secretly been moving tens of thousands of illegal immigrants from southern Mexico to illegally cross into the the United States.

Watch the full report on @RealDrGina #PrimeTime here:

Watch the full report on @RealDrGina #PrimeTime here: https://t.co/YCQysbAa2h pic.twitter.com/prBq5WYoiG

