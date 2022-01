La rápida propagación de la variante omicron del coronavirus ha logrado que cada vez más personas se contagien, en su mayoría sin secuelas graves, dado que esta variante ha demostrado no ser letal. En vista de su presencia masiva, se destacan cada vez más las personas que hasta ahora no se han infectado, al punto que se les denomina “Terminator Covid”.

Tal como el personaje encarnado por Arnold Schwarzenegger, quienes han demostrado tener resistencia son comparados con esta máquina indestructible. “Hiperinmunidad” se le califica a este nivel de fortaleza. Dicha capacidad de no verse afectado por una pandemia que ha paralizado al mundo, ha generado la intriga de cada vez más científicos.

El doctor Jean-Laurent Casanova, de la Universidad Rockefeller de Nueva York, y el Hospital Universitario Infanta Leonor, están liderando una investigación compuesta por 10 países, donde estudian a las personas que tienen la resistencia de un «Terminator Covid».

A su juicio, «conocer estos determinantes genéticos podría ayudar a explicar no solo por qué algunos pacientes Covid-19 desarrollan enfermedad grave, sino también plantear posibles líneas de actuación contra el virus».

Los «Terminator Covid» tienden a no estar vacunados, por lo tanto la investigación se enfoca en las personas que no han tenido con tanto con las dosis y/o que a pesar de estar expuestas al virus, no se han contagiado en los más de dos años que lleva activo el COVID-19.

«Nos interesa, desde la parte genética, entender el porqué hay ciertos individuos que son jóvenes sin problemas de otras enfermedades y que, a pesar de esto, acaban en la UCI. Y por otro lado hay personas que son resistentes, que han compartido espacio con su pareja sin contagiarse», explicó Aurora Pujol, jefe del grupo de investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge en un artículo publicado en Nature. Pujol se encuentra investigando el código genético de aquellas personas inmunes al virus.

«La respuesta a muchas de las preguntas que seguimos haciéndonos los científicos sobre el coronavirus está en los genes. En esta investigación sobre superresistentes queremos ver si los receptores celulares del virus se expresan igual en estas personas que en el resto de la población», indicó posteriormente Pujol, esta vez en entrevista con ABC.

Asimismo, la especialista indica que «secuenciaremos el ADN de los participantes y nos centraremos en la proteína ACE2 la que utiliza el SARS-CoV-2 para introducirse dentro de las células humanas, y también en otras piezas importantes en la entrada y multiplicación del virus en las células, pero con mente abierta para hallar elementos desconocidos hasta la fecha»,

Luego de seis meses se publicarán los análisis del ADN de los voluntarios que servirán para poder replicarlo con medicamentos que ayuden a combatir la enfermedad.

¿Cómo ser voluntario del estudio para saber si eres «Terminator»?

Para ser voluntario del estudio es necesario ser mayor de edad y haber estado expuestos a la enfermedad sin ningún tipo de protección durante tres y cinco días. Por medio de una prueba serológica negativa de anticuerpos se puede corroborar si la persona ya tuvo el coronavirus o no.

Contrario a las medidas de los países que pretenden imponer la vacunación obligatoria, estudios como estos muestran la importancia de los no vacunados al momento de requerir muestras de ADN que no han sido modificadas por la vacuna y así ayudar a encontrar tratamientos para evitar el contagio.