De la misma manera que el cuarto poder ha intentado cambiar la historia de Floyd sucede con Martin Luther King Jr. CNN intentó retratarlo como un socialista, la evidencia demuestra lo contrario. En el documental, «Hombre de paz en tiempos de guerra«, aparece una entrevista donde le preguntan al Dr King: «¿Eres comunista?». Él responde:

«No, en absoluto. No lo he sido, no lo soy ahora y nunca lo seré, en términos de la filosofía del comunismo. Resulta que soy un predicador bautista y no creo que encuentres muchos predicadores bautistas que serían comunistas. Creo que el comunismo se basa en el materialismo metafísico, una especie de relativismo ético y un totalitarismo lacerante, una negación de libertades humanas básicas que considero derechos garantizados en la primeras enmienda (de la Constitución) que considero tan básicas que nunca podría ser un comunista ni preferiría un modo de vida comunista».

