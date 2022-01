Así como el presidente de EE. UU., Joe Biden, tiene a su hijo Hunter involucrado en escándalos frecuentes y negocios comprometedores que enlodan su imagen, también la demócrata con el cargo más alto en el Poder Legislativo, Nancy Pelosi, tiene a un hijo en circunstancias similares por vínculos con cinco empresas investigadas por agencias federales, aunque a él nunca se le ha acusado de ningún cargo.

Nancy Pelosi, madre de Paul Pelosi Jr. prometió liderar «el Congreso más honesto, más abierto y más ético de la historia». Sin embargo, mientras ejercía funciones, su propio hijo estaba rodeado de criminales convictos, empresas fraudulentas e investigaciones federales.

Una exclusiva del diario británico Daily Mail detalla los vínculos del hijo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi Jr., de 52 años, con cinco empresas bajo investigación:

Pese a todos estos vínculos, Paul Pelosi Jr. nunca ha sido acusado de delitos relacionados con estos casos. Su madre ha procurado proyectar una imagen de él como «frugal». Pero la realidad es que en 2007 consiguió un trabajo donde cobraba 180.000 dólares como vicepresidente sénior en la compañía de datos InfoUSA, dirigida por el importante donante demócrata Vinod Gupta.

Según un informe del New York Times de 2007, InfoUSA estafó a personas de la tercera edad, a quienes denominaba «crédulos» y a menudo vaciaba los ahorros de sus pensiones y sus ahorros de toda la vida.

Nancy Pelosi ha sido cuestionada incluso por su propio partido. El senador demócrata Jeff Merkley criticó duramente a la presidente de la Cámara de Representantes luego de que ella defendiera sus compras y ventas de acciones en la bolsa mientras ejercía sus funciones como legisladora, a pesar del enorme conflicto de interés que esto representaba.

Speaker Pelosi is an amazing leader, but on this issue I disagree with her completely. When members hold individual stocks it can’t help but influence their thinking on policies and tax laws that affect their value.https://t.co/pcPcgbUj4v

— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) January 8, 2022