La consigna de «Divide y reinarás», promovida por Julio César, también fue la táctica de la campaña del Partido Demócrata en Virginia. Sin embargo, esta estrategia fracasó en esta oportunidad. Ahora la unidad, los valores familiares, así como el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, le dio el triunfo al Partido Republicano en noviembre. Con la juramentación de Winsome Sears, quedó afianzado este deseo de seguir luchando.

Lo más preocupante para la izquierda estadounidense es que, como bien señaló Kamala Harris, Virginia bien podría definir las elecciones venideras en el país. De modo que el triunfo de la derecha en este estado da un atisbo bastante positivo sobre lo que podría ser la antesala para los próximos comicios en la nación norteamericana.

Y es que mientras los progresistas venden la imagen de una nación en llamas, de discriminación institucional, los conservadores apuestan por un enfoque patriótico, donde cualquiera puede llegar lejos, sin importar su origen y La nueva vicegobernadora de Virginia es ejemplo fiel.

Winsome Sears, que nació en Jamaica, se volvió la primera vicegobernadora mujer y negra de Virginia. Es la segunda vez que una mujer ocupa un cargo tan alto en dicho estado. Su ascenso a este cargo se debe a su defensa de la libertad. Frente a su rival Hala Ayala se dividieron en varios temas, incluidos los mandatos de vacunas y mascarillas.

Mientras Ayala se mostró abierta acerca de estar completamente vacunada y apoyó los mandatos de mascarillas en ciertos entornos, Sears se ha negado a decir si está vacunada o no, se opone a los mandatos de vacunas y pidió el fin del mandato de máscaras del estado a principios de este año. Ella ha animado a la gente a vacunarse, pero dijo que «nadie debería ser obligado a revelar su estado de vacunación».

«En el momento en que comience a informarles sobre el estado de mi vacuna, estaremos al pie de la montaña tratando de averiguar cómo llegamos allí porque ahora quieren saber qué hay en mi ADN. Van a querer saber esto, aquello y lo otro», acotó Sears.

Beautiful day ☀️ = Range day!

Marines know how to use guns and I won’t ever support a red flag law! The 2nd Amendment says “shall not be infringed!” #SemperFi

Always good to see my friends at Clark Brothers Guns. pic.twitter.com/nNXq4SjazT

— Winsome Sears (@WinsomeSears) April 15, 2021