El nueve veces ganador del Abierto de Australia, el tenista serbio Novak Djokovic, empezó a entrenar para conquistar su décimo título. Si bien el 10 de enero ya se mostró públicamente en las canchas del torneo, este martes 11 comenzó el día como un hombre libre, ya no confinado en un hotel por las autoridades migratorias australianas. Ahora está listo para participar si la decisión final del gobierno no se lo impide.

La exención médica para no vacunarse contra el coronavirus le fue concedida con anticipación por Tennis Australia e incluso el primer ministro Scott Morrison había hecho mención a la autorización por parte del estado de Victoria en una declaración previa al viaje. Contaba con la prueba negativa que garantizaba su buen estado de salud y los anticuerpos para evitar contagiar a otros. Por tal motivo, un juez ordenó revertir la cancelación de su visa para que así pueda permanecer en Australia.

Novak Djokovic has resumed training, taking to the court at Melbourne's Rod Laver Arena.

"I am pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened in the past week, I want to stay and to try to compete at the Australian Open." pic.twitter.com/MqtnsVxnLb

