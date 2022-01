El papa Francisco causó profunda indignación por un discurso sacado de contexto. El sumo pontífice apuntaba a la importancia de adoptar, de saber ser como San José, y cuidar de los huérfanos. Pero lo que se viralizó fue que llamó egoísta al hecho de que haya parejas casadas que no quieran tener hijos y en su lugar humanizan a sus mascotas.

Incluso Instagram lanzó un fondo con el cual las personas podían colocar una foto con “saludos al papa” y la red social se llenó de fotos de usuarios con sus mascotas.

También hubo réplica de quienes profesaban el amor por sus mascotas como tal, no como personas sino como animales que son, agradecidos por su lealtad. A la vez ponían fotos junto a sus hijos, humanos, destacando la diferencia entre ambos.

Las declaraciones de Francisco no fueron dirigidas al público en general sino como parte del catecismo. Francisco ha hecho un particular enfoque en José, padre adoptivo de Jesús. Y consigo el rol del varón, del padre presente, en la familia.

Si no son católicos ¿por qué les molesta lo que la cabeza de esa iglesia diga? Uds no son el público al que hablan, no sean metidos. — Mau (@SoloMaurie) January 7, 2022

«Pienso de manera particular en todos aquellos que están abiertos a aceptar la vida por el camino de la adopción, que es una actitud tan generosa y hermosa», dijo el sumo pontífice a los presentes.

«José nos muestra que este tipo de vínculo no es secundario», señaló. «Este tipo de elección se encuentra entre las formas más elevadas de amor, paternidad y maternidad. ¡Cuántos niños en el mundo esperan que alguien los cuide! Y cuántos esposos desean ser padres y madres pero fracasan por razones biológicas; o, aunque ya tienen hijos, quieren compartir el afecto familiar con quienes se han visto privados de él», agregó.

«No debemos tener miedo de elegir el camino de la adopción, de correr el ‘riesgo’ de la acogida. Y hoy, también, con la orfandad, hay un cierto egoísmo. El otro día, estaba hablando del invierno demográfico que hay hoy: la gente no quiere tener hijos, o solo uno y nada más. Y muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solo uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos … Sí, los perros y los gatos sustituyen a los niños. Sí, es gracioso, lo entiendo, pero es la realidad. Y esta negación de la paternidad y la maternidad nos menoscaba, nos quita la humanidad. Y así la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la paternidad y la maternidad», continuó Francisco.

No tener hijos no sólo es egoísta como diría el Papa, es nuestra autocondena Con la tasa de fecundidad tan baja se desestabilizan las pirámides poblacionales, se terminan las pensiones y se generan crisis económicas — Frida Espinosa (@Frida_Espinosaa) January 7, 2022

Crisis de natalidad en España

Sus declaraciones surgieron apenas días después de que España legalizó inscribir a las mascotas como miembros de la familia, en medio de una crisis poblacional. La natalidad es tan baja en España que es superada por las muertes, eso antes de la pandemia del coronavirus.

Para mediados de 2021 había un total de 13 millones de mascotas, el doble de niños menores de 15 años en los hogares españoles. El 93 % eran perros, el 6 % gatos y el resto conejos. Eso según el censo de animales.

En cambio, un estudio elaborado por ANFAAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía) eleva la cifra a 28 millones de mascotas, donde 3.795.139 eran gatos y 6.733.097 perros, y el resto peces, reptiles, pájaros y pequeños mamíferos como conejos o hurones.

La falta de niños es tal que en noviembre de 2019 fue parte clave del debate presidencial en España la baja natalidad. Allí, la tendencia se mantiene desde hace varios años: mueren más personas de las que nacen, y cada vez hay menos mujeres que tienen hijos en edad fértil. Esto causa un impacto no solo para el presente, sino para el futuro, ya que peligra el sistema de pensiones.

En el mencionado evento, oscilaron entre las propuestas de la izquierda y centroizquierda ideas como permitir el ingreso a más migrantes hasta promover los vientres de alquiler. Por su parte, el candidato de Vox, Santiago Abascal, propuso reducir impuestos y apostar por las familias, pues con menos tributos hay más dinero en los hogares para incentivar así el crecimiento.

Y es que el principal motivo por el cual las españolas postergan la maternidad es por cuestiones económicas. De acuerdo con el director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Diego Ramiro Fariñas, «el ‘boom económico’ incrementó la natalidad, pero la recesión volvió a rebajar los índices».

Según cálculos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), el 70 % de las mujeres de 35 años en España no tiene hijos, edad en la cual la fertilidad «cae en picada».

Esto ha repercutido a su vez en una tasa elevada de abortos. Desde la legalización han perdido la vida 2,5 millones de españoles en el vientre de sus madres, lo cual a su vez afecta la tasa poblacional.

El vínculo entre la economía y la maternidad postergada es tal que 92,71 % de las madres que iban a abortar no lo hicieron porque recibieron apoyo. Es decir, al menos 9 de cada 10 mujeres que iban a abortar en 2018 se abstuvieron de hacerlo una vez que recibieron la ayuda necesaria.

De modo que no se limita a una cuestión de egoísmo sino de temor. Ante el miedo de no proveer lo necesario para sus hijos, son cada vez más los españoles que optan por no tener hijos y terminan humanizando a sus mascotas.

«Tratar a un perro como un ser humano también es maltrato animal”

No obstante, eso tampoco es beneficioso para los animales. “Tratar a un perro como un ser humano también es maltrato animal”, destacó el experto canino Cesar Millán.

Este afán por humanizar a las mascotas se denomina antropomorfismo. Es la atribución de características y cualidades humanas a los animales.

“Es un tipo de amor malentendido, ya que el animal tiene derecho a ser un animal, y debe tener su propia vida de gato o de perro”, explica el experto en ética de la Universidad de Girona, Ramón Alcoberro, en declaraciones recogidas por BioBio.

“Algunos psicólogos consideran que el exceso de humanización animal se da durante el proceso de domesticación, cuando en muchas personas aparece la sensación de que pueden hablar el mismo idioma que sus mascotas y que emocionalmente hay una complementariedad que, en algunos casos, puede ir incluso más allá de su relación con los humanos. Esta conducta es algo muy profundo, ya que si pienso que puedo entrar en el mundo comunicativo del animal, lo estoy convirtiendo en miembro de mi propia familia”, agrega el profesional.

De modo que el enojo que ha causado las declaraciones del papa es muestra de lo que dijo el filósofo Chesteron: “En tiempos de adoración animal hay sacrificio humano”.

Por eso la mejor forma de mostrar afecto a los animales y respetar la naturaleza es tratar a cada especie como corresponde, no deshumanizar a uno y humanizar a otros, sino saber valorar a cada cual como lo que es.