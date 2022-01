La salud mental se debe convertir en prioridad, ahora que el mundo empieza un nuevo año en pandemia. Así lo dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. El especialista también es conocido como el principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el virus.

«La salud mental es una parte muy, muy importante de lo que está sucediendo en este momento, y esa es la razón por la que ahora hay programas que abordan específicamente eso», dijo Fauci en entrevista con News Nation’s Mornings in America replicada por Washington Examiner.

Fauci también aprovechó su intervención en dicha oportunidad para reconocer los proveedores de atención médica que «están estresados ​​hasta el límite», así como a los niños «cuya vida normal de niños a menudo se ve interrumpida». Es por ello que la observación y atención a estos temas ha cobrado una viva voz.

En 2022 gran parte de la ciudadanía apuesta a que este podría ser el año del fin de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no se habla de una erradicación del virus, sino de una propagación estacional del mismo, es decir, una fase endémica, en tal caso.

Algunas hipótesis que se dan a conocer de manera constante apuntan a este escenario. No obstante, la aparición reciente de las últimas variantes y/o mutaciones, como lo son omicron, flurona e IHU, ponen en duda tales aseveraciones. Del mismo modo, esto origina también una incógnita relevante: ¿Cuándo, realmente, se extinguirá el coronavirus?

Al no tener respuesta a esta interrogante, la expectativa sigue creciendo y causando también daños en la salud mental de la ciudadanía, sobre todo en aquellas personas que son catalogadas como población de alto riesgo.

Por lo tanto, el Dr. Vivek Murthy, quien también es un reconocido cirujano general, ha salido y ha hablado de manera muy explícita sobre la importancia de abordar los problemas de salud mental asociados con esta pandemia. Al respecto, dio un aviso de salud pública sobre la salud mental de los jóvenes y los desafíos que enfrentan debido a la pandemia, según un informe.

«Sería una tragedia si rechazamos una crisis de salud pública solo para permitir que otra crezca en su lugar», dijo Murthy.

