En el 2022 gran parte de la ciudadanía apuesta a que este podría ser el año del fin de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no se habla de una erradicación del virus, sino de una propagación estacional del mismo, es decir, una fase endémica, en tal caso. Algunas hipótesis que se dan a conocer de manera constante apuntan a este escenario. No obstante, la aparición reciente de las últimas variantes y/o mutaciones como lo son omicron, flurona e ihu ponen en duda tales aseveraciones. Del mismo modo, queda una incógnita relevante: ¿Cuándo, realmente, se extinguirá el coronavirus?

En primer lugar, dado que la variante omicron tiene síntomas leves y no ha resultado letal en la mayoría de los casos, la rápida propagación podría dotar a la población con inmunidad de rebaño, tal como lo aseguró la coordinadora del Máster en Enfermedades Infecciosas de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) e investigadora del grupo ‘Mendoline’, Ana Treviño, en una entrevista concedida a Europa Press.

Esto se daría, principalmente, por medio de los anticuerpos que produce el contagio. Y es que desde que fue detectada la variante omicron en Sudáfrica los médicos señalaron que no requería hospitalización, salvo grandes excepciones.

En el mismo orden, las gráficas que elabora la Universidad de Oxford teniendo como base los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins indican que actualmente omicron mata a un español de cada millón de habitantes al día. De acuerdo con cifras reproducidas por OKDiario, en el peor momento de la primera ola, a finales de marzo y principios de abril de 2020, la cifra alcanzaba los 18 muertos por cada millón de habitantes al día.

Asimismo, Alex Sigal, que lideró una investigación del Instituto de Investigación Sanitaria de África en Sudáfrica, agregó que «el aumento de la neutralización de la variante delta en los individuos infectados con omicron puede dar lugar a una disminución de la capacidad de Delta para reinfectar a esos individuos». Dicha investigación estuvo enfocada en la inmunidad que podría brindar el contagio con omicron. Por definición, la inmunidad de rebaño se alcanza cuando suficientes personas en un grupo determinado generan resistencia.

Ya que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reportó que la variante omicron tiene mayor capacidad de contagio entre población vacunada, en comparación con el virus original, la propagación es más rápida y, como los síntomas han sido leves, brinda una oportunidad para generar anticuerpos.

Articulo en Bloomberg explica que a pesar del alza dramática de contagios no hay alza de hospitalizaciones totales y que Ómicron podría ser fin de la pandemia. “The data is quite solid now that hospitalizations and cases are decoupled,” https://t.co/q1KEzn2x1Z

— AXEL KAISER (@AXELKAISER) January 4, 2022