China es acusada de cometer un genocidio en la actualidad y tiene un largo legado de haberlo hecho desde que se instauró el régimen comunista. En vista de sus atropellos constantes, el Gobierno de EE. UU. no enviará a ningún dignatario a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, los deportistas sí competirán y las corporaciones más grandes del mundo financiarán el evento que se celebrará en Pekín.

Alrededor de un millón de personas de la minoría étnica uigur se han visto afectadas por las políticas persecutorias del Partido Comunista de China (PCCh). Los atropellos incluyen detención en campos de concentración, esterilización forzada, extracción de órganos, entre otros vejámenes.

«Imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo» encaja dentro de la definición legal de genocidio, destacó el año pasado Isaac Stone, del Centro de Asia Society para las relaciones entre Estados Unidos y China.

Por su parte, el senador republicano Tom Cotton reprochó recientemente la complicidad de las corporaciones que no se inmutan ante semejante genocidio por «temor a molestar al régimen comunista» de Pekín y destacó cómo sí «demonizan a los conservadores y mienten» sobre las leyes electorales de EE. UU., en particular en el estado de Georgia.

Woke corporations like @CocaCola won't say a single word about China's genocide for fear of upsetting the Communist regime.

But they brazenly demonize conservatives & lie about GA's election laws.

One of the most disgraceful hearings I've seen in 8 yrs.https://t.co/o2lnJzQqzS

— Tom Cotton (@TomCottonAR) July 27, 2021