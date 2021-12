El presidente más anciano de la historia de Estados Unidos, Joe Biden, no sería una opción tan viable para una reelección. De acuerdo con una encuesta de I & I / TIPP, solo el 22 % de los votantes apoyaría su candidatura. La desaprobación de su vicepresidente Kamala Harris está casi a la par, según los mismos sondeo. Esto deja como resultado una verdad evidente: no hay favoritos en el Partido Demócrata. Por lo cual Hillary Clinton se perfilaría como la candidata más probable en las próximas elecciones presidenciales.

Entre las probabilidades que se manejan figura que la demócrata se enfrente nada menos a quien ya la derrotó en el 2016: Donald Trump. Incluso ya leyó públicamente el discurso que tenía preparado en caso de vencer a Trump, por medio de una Master Class. Varios analistas han visto este gesto como un primer paso hacia posicionarse para la Casa Blanca.

Luego de su discurso, el expresidente Bill Clinton dijo que la derrota de su esposa en las elecciones presidenciales de 2016 fue «uno de los errores más profundos que cometimos» como país.

«Hillary Clinton quiere la nominación. Sabe que la administración Biden se está desmoronando, por eso la están viendo emerger en este momento», dijo el comentarista Bill O’Reilly.

Según una encuesta de la Radio Pública Nacional, NPR por sus siglos en inglés, en colaboración con la cadena PBS, incluso entre los votantes demócratas solo el 36 % quiere ver a Biden postularse nuevamente. En primer lugar aparece el respaldo para «alguien más» con un 44 % de apoyo y Hillary Clinton podría ser ese alguien.

La aprobación de la vicepresidente Kamala Harris es de apenas el 28 %, según USA Today. Los gobernadores demócratas tampoco están bien posicionados. El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha sido completamente deshonrado, en medio de escándalos de acoso sexual. De igual manera, el gobernador de California, Gavin Newsom, quien recientemente superó un proceso de intento de destitución.

Whoa. NPR/PBS Poll shows Democrats want Biden replaced for 2024.

44% want someone else

36% want Biden

20% unsurehttps://t.co/h3GU9lZrmJ — John Ashbrook (@JohnAshbrook) November 1, 2021

A la par, su esposa fue acusada por una de las líderes del movimiento #MeToo que se enfoca en dar voz a víctimas de acoso sexual. La actriz Rose McGowan respaldó el pedido de destitución de Newson, al tiempo que aseveró que su esposa se infiltró en el movimiento #MeToo para obtener los contactos de las víctimas y así encubrir a Harvey Weinstein, productor de Hollywood, sentenciado por acoso sexual.

En la casta demócrata sigue el precandidato presidencial que llegó a las primarias demócratas en las anteriores elecciones, Pete Butgieg. Usó como plataforma principal el hecho de ser homosexual y como tal una figura «progresista». Ahora ejerce como secretario de transporte y enfrenta una crisis de cadena de suministro. Algo que fue duramente criticado, pues mientras los ciudadanos no tenían acceso a lo básico, él se tomó una «licencia de paternidad». Eso, sumado a su corta edad, aún no tiene 40, pesa en su contra. Ahora ejerce como secretario Ni siquiera tiene 40 años y pesa en su contra el no tener mayor experiencia.

Mientras que Hillary Clinton, además de ser primera dama, fue legisladora y secretaria de Estado bajo el mandato de Barack Obama.

Dadas las encuestas recientes, Trump tendría más oportunidades de ganar las siguientes elecciones que Biden. Por ende, el Partido Demócrata necesita presentar a alguien distinto si pretende conservar el poder en la Casa Blanca.

Hillary Clinton acusó que perdió las anteriores elecciones porque el precandidato socialista Bernie Sanders ofrecía ponis gratis para todos. El vuelco hacia el socialismo en el Partido Demócrata fue demasiado para sus votantes. Por eso en el 2020 presentaron a un candidato más moderado, de la vieja escuela, como es Joe Biden, pero su popularidad está a la baja.

Es por ello que el Partido Demócrata necesita presentarse nuevamente con una cara conocida, que les dé seguridad en medio de la inestabilidad que se vive por causa del coronavirus y su impacto en la economía. Hillary Clinton podría ser ese rostro.