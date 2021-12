Al menos seis funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) están involucrados en una averiguación por haber mantenido relaciones sexuales con prostitutas extranjeras, según un informe interno.

Hasta el momento se ha confirmado que cuatro de ellos sí participaron de estos actos, de acuerdo con las investigaciones de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia (DOJ).

Un quinto funcionario habría solicitado «sexo comercial» y un sexto funcionario del FBI «cometió mala conducta» al no informar de los incidentes. Esto atenta contra el Memorando del Fiscal General de 2015 sobre «Prohibición de la Solicitud de Prostitución».

«La investigación de la OIG descubrió que cinco funcionarios no informaron sobre contactos o relaciones con ciudadanas extranjeras, incluidas ciudadanas extranjeras de las que obtuvieron sexo comercial, en violación de las políticas del FBI», se puede leer en el informe.

Además, durante las entrevistas del inspector general y los exámenes de polígrafo se detectó que los funcionarios «carecían de franqueza» sobre sus interacciones con prostitutas y otras faltas de conducta en violación de las políticas del FBI.

La investigación también encontró que uno de los funcionarios hizo declaraciones falsas durante las entrevistas y las pruebas de polígrafo. Esto es una contravención en sí misma, ya que estaba bajo juramento, en violación de la ley federal, al negar haber tenido relaciones sexuales con una prostituta.

Sumado al contacto sexual que viola las normas del FBI, los funcionarios habrían estado involucrados en el transporte de sustancias. La investigación destaca que uno de ellos le dio a un compañero de trabajo un paquete que contenía aproximadamente 100 píldoras blancas para que se las entregara a un agente de la ley extranjero.

El informe de la OIG reporta que el funcionario en cuestión “carecía de franqueza” cuando se le preguntaba sobre las píldoras, negando haberlas colocado en un paquete.

El documento de la Oficina del Inspector General señala lo siguiente:

“De los cinco funcionarios que solicitaron sexo comercial en el extranjero que no informaron sobre su mala conducta y la mala conducta de otros, y no informaron sobre contacto o relaciones con ciudadanas extranjeras, dos renunciaron, dos se jubilaron y uno fue destituido, todo mientras la investigación de la OIG estaba en curso”.

Al respecto, el expolicía y ahora comentarista John Cardillo denuncia que el FBI como institución es deshonesta y «unaccountable», término en inglés que significa literalmente que no rinde cuentas, o que no es confiable.

FBI officials had sex with prostitutes while overseas, inspector general investigation finds

The entire agency is rogue and unaccountable. https://t.co/s2D86m4jSD

— John – Reliably Reliable Sources – Cardillo (@johncardillo) December 14, 2021