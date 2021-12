Contrario a la voluntad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del Partido Demócrata, el gobernador de Colorado, Jared Polis, también demócrata, declaró que la emergencia de COVID-19 ha «terminado» y que no implementará otro mandato de mascarillas en todo el estado.

Ante la expansión de la variante omicron, muchos gobernantes están optando por implementar medidas más severas. Sin embargo, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que esta cepa no es más grave que las anteriores. Recién en el Reino Unido se dio el primer caso fatal, luego de semanas de contagios registrado. Los médicos que descubrieron la variante en Sudáfrica aseguran que en la mayoría de los casos no requiere hospitalización.

Frente a esto, el gobernador de Colorado declaró: “La emergencia ha terminado”. “Sabes, los [funcionarios] de salud pública no pueden decirle a la gente qué ponerse; ese no es su trabajo. Los [funcionarios] de salud pública dirían que siempre use una máscara porque disminuye la gripe y disminuye [otras enfermedades transmitidas por el aire]. Pero eso no es algo que necesite; no le dices a la gente qué ponerse. No le dices a las personas que usen una chaqueta cuando salen en invierno y las obligas a [usarla]. Si se congelan, es su maldita culpa».

“Si no ha sido vacunado, esa es su elección. Respeto eso. Pero es tu culpa cuando estés en el hospital con COVID», agregó.

En el ámbito local e internacional se ha manejado la idea de que las personas que se oponen a los mandatos y medidas restrictivas son «antivacuna». Eso no es realmente así, y menos en el caso de Polis, quien promueve la inoculación y a la vez cuestiona las restricciones. Su postura gira en torno al respeto a la libertad individual, pero siendo cada uno responsable de sus actos y consecuencias.

Si bien el gobernador demócrata de Colorado respalda las vacunas, también es consciente de que las personas vacunadas se pueden contagiar. “Animo a todos los que no han sido vacunados a que se protejan. Y para aquellos que lo están, asegúrense de recibir ese refuerzo después de seis meses. Los datos muestran que es importante y muy probablemente aún más con esta variante omicron», aclaró.

Polis dijo que apoyaba que las jurisdicciones locales instituyeran sus propios mandatos de acuerdo con sus necesidades individuales, pero que el estado debería mantenerse al margen.

En varios condados, como Denver, hay severas restricciones, negocios que no permiten a las personas ingresar sin mascarilla y sin estar vacunadas. Sin embargo, la medida no se aplica a nivel estatal.

El gobernador apuntó principalmente al hecho que la mayoría de la población está vacunada, por ende sostiene que quienes se enfermen lo harán bajo su propia responsabilidad.

“Todos tuvieron la oportunidad más que suficiente de vacunarse”, dijo Polis a Colorado Public Radio. «Con suerte, ha sido en su farmacia, su supermercado, un autobús cerca de usted [o en] grandes eventos. En este punto, si no ha sido vacunado, es realmente su maldita culpa».

«Aquellos que se enferman, es casi enteramente su maldita culpa», insistió. “No quiero decir que nadie [contraerá el virus si está] vacunado, pero es muy raro. Para ponerlo en perspectiva, de las aproximadamente 1400 personas hospitalizadas, menos de 200 (16 %) estaban vacunadas. Y muchos de ellos son mayores o tienen otras afecciones. El 84 % por ciento de las personas en nuestros hospitales no estaban vacunadas y tenían todas las posibilidades de vacunarse».

En Colorado, 4.129.805 personas, o el 71% del estado, ha recibido al menos una dosis de la vacuna. En general, 3.655.321 personas, o el 63% de la población de Colorado, han sido completamente vacunadas.

Los altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud ya anunciaron que el coronavirus no se va a ir y que la humanidad tendrá que aprender a convivir con esto. Por ende, líderes como el gobernador demócrata de Colorado, decidieron que es tiempo de empezar a vivir con normalidad y dejar atrás el miedo, incluso contra la voluntad de su partido y del presidente.