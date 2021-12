La elección de la mujer más hermosa del universo sirvió como plataforma para pregonar una agenda de división y control. De manera no tan sutil, el Miss Universo 2021 incluyó en las preguntas temas que marcan pauta para la opinión pública.

La ganadora del certamen, Miss India, fue con particular énfasis «políticamente correcta» al posicionar la «necesidad» de la vacuna contra el coronavirus «para poder viajar», el «empoderamiento femenino» e incluso el movimiento #MeToo, una campaña feminista que empezó como una plataforma de denuncias contra el acoso y abuso sexual pero terminó mostrando una fuerte carga ideológica.

Una de las fundadoras de #MeToo, Rose McGowen, denunció recientemente que recibió amenazas y que las mujeres que eligen no ser funcionales a la agenda política de la izquierda son silenciadas sistemáticamente.

Reprochó que la esposa de Gavin Newson, el gobernador demócrata de California, habría fingido ser una víctima de violación de Harvey Weinstein, el polémico productor de Hollywood cuyo caso destapó los escándalos de abuso de poder en la industria cinematográfica.

Según McGowen, votante histórica del Partido Demócrata, que ahora combate de frente a la «élite política», la esposa del gobernador se infiltró en el movimiento #MeToo para obtener acceso a un «grupo de correo electrónico privado de víctimas de violación de Weinstein», patrocinador de la campaña de su marido.

El movimiento que por meses dijo que había que creerles a las mujeres, pasó por encima del testimonio de abuso de la secretaria del entonces candidato a la presidencia, Joe Biden, y contrario a lo que pregonaba, impulsó su campaña.

La fundadora del movimiento #MeToo, Tarana Burke, dijo que Joe Biden podía ser un ejemplo de responsabilidad por abuso y aún así «elegible». Incluso referentes «progresistas» y «aliados» se indignaron ante la postura de Burke. Entre ellos, uno de los más destacados fue el obispo protestante Talbert Swan.

«Ayúdenme a entender cómo Tarana Burke, fundadora de #MeToo, el movimiento que dice que deberíamos #BelieveWomen (creerles a las mujeres), dice que podemos elegir a Biden y responsabilizarlo al mismo tiempo. Muchos otros acusados perdieron sus carreras por culpa de #MeToo, pero ¿este debería convertirse en presidente de la nación? ¿Con cuál versión nos quedamos?», la increpó.

