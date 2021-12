La noche de este miércoles 8 de diciembre el Senado de EE. UU. votó a favor de revocar la norma propuesta por la Administración de Joe Biden que exigía que los grandes contratistas de empresas privadas impongan la vacuna obligatoria contra el COVID-19 a sus trabajadores.

«Vacunarse debería ser una decisión entre un individuo y su médico. No debería depender de ningún político, especialmente en un mandato que proviene de esa máxima autoridad, el presidente», dijo durante el debate el senador Mike Braun, republicano que lideró el esfuerzo por revocar el mandato.

Luego, por medio de redes sociales, manifestó: «Esta noche, el Senado votó para revocar el mandato de vacunas del presidente Biden para las empresas privadas. Este voto bipartidista es un mensaje muy claro para la Casa Blanca: retroceda y detenga esta loca extralimitación federal de inmediato».

Tonight, the Senate voted to overturn President Biden's vaccine mandate for private businesses. This bipartisan vote is a crystal clear message to the @WhiteHouse: Back off, and stop this crazy federal overreach immediately. — Senator Mike Braun (@SenatorBraun) December 9, 2021

La votación quedó con 52 votos a favor y 48 en contra. Destacó el hecho que dos senadores del Partido Demócrata respaldaron la medida. Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Jon Tester, de Montana, se unieron a sus colegas republicanos para revocar la regulación, poniendo sus principios por encima de la afiliación política.

“Sens. Joe Manchin of West Virginia and Jon Tester of Montana joined Republicans to vote in favor of the repeal.” https://t.co/uUcX7AkGce — Benny (@bennyjohnson) December 9, 2021

El resultado es un triunfo para quienes buscan limitar el poder del Estado, especialmente en tiempos en que la libertad se ha visto restringida bajo la excusa de preservar la salud.

Para lograrlo, los legisladores republicanos invocaron una norma llamada Ley de Revisión del Congreso, que permite al Legislativo revocar las regulaciones federales y requiere solo una mayoría simple de votos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

President Biden’s vaccine mandate is hurting real Oklahomans—that’s why I voted to repeal it. Just look at the numbers. 32 percent of Oklahoma’s labor force are at risk of losing their jobs because of a mandate that should be a personal medical decision—that’s absurd. — Sen. Jim Inhofe (@JimInhofe) December 9, 2021

Cabe destacar que la victoria en el Senado se logró en gran medida gracias al hecho de que los conservadores son mayoría, y esto incluye a los dos demócratas que mantienen una línea alejada del progresismo que invade al partido del presidente Joe Biden. En la Cámara baja la historia es otra. Por tal motivo, son escasas las probabilidades de que se logre aprobar en esta instancia del Legislativo para su sanción definitiva.

En el hipotético caso de que esto suceda, la Casa Blanca adelantó que el presidente Biden la vetaría si llega a su escritorio. Pese al escenario adverso, esta votación ha permitido elevar el clamor de una ciudadanía harta de medidas impuestas que cercenan las libertades.

Juez revoca vacunación obligatoria de Biden

En el ámbito judicial ya hubo un precedente que apunta en la misma dirección que el Senado. Un juez federal impidió el martes que la Administración del presidente Joe Biden hiciera cumplir un mandato de vacunación contra el COVID-19 para los empleados de contratistas federales.

El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, R. Stan Baker, en Augusta, Georgia, emitió una suspensión para prohibir la ejecución del mandato en todo el país.

Dicha medida se ha celebrado como la última de una serie de victorias para los estados liderados por republicanos que rechazan las políticas de Biden en el marco de la pandemia.

La orden se produjo en respuesta a una demanda de varios contratistas y siete estados: Alabama, Georgia, Idaho, Kansas, Carolina del Sur, Utah y Virginia Occidental.

Aunque la demanda solo se presentó en esos siete estados, la suspensión aplica para todo el país por tratarse de un juez federal. Adicionalmente, uno de los demandantes trabaja para Associated Builders and Contractors Inc., que está presente en toda la nación.

Un Juez Federal bloquea el mandato de 💉 de Biden sobre los empleados contratistas federales. Otros jueces ya habían bloqueado el mandato que se imponía a las empresas con más de 100 empleados y a los trabajadores de la saludhttps://t.co/YOqgGLmoSO via @MailOnline — NACHINO – MORTAL SYRINGE PRESS YoNoMeDejoVacuLear (@ignaziololo1) December 8, 2021

De acuerdo con el juez Baker, Biden excedió la autorización del Congreso cuando emitió el requisito en septiembre. Lo mismo aplicaría al sector privado, donde el Gobierno de Biden pretende inmiscuirse. El Senado ya dio un paso, a la Cámara de Representantes le toca el siguiente.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la Administración «defenderá enérgicamente» el mandato de vacunas, lo cual podría terminar en la Corte Suprema.