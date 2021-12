Una ciudad al norte de California se declaró una “república constitucional” durante una reunión del consejo de la ciudad. La acción se tomó como acto de protesta contra los mandatos emitidos por los líderes estatales durante la pandemia de COVID-19.

En este caso, se trata de Oroville, de apenas 20.000 habitantes, de acuerdo con Fox 40. Dicha jurisdicción votó por medio de los miembros del consejo para aprobar la resolución. Scott Thomson, vicealcalde de la ciudad, encabezó la acción.

Al respecto, el funcionario explicó ante la prensa local que la resolución no fue en respuesta a un mandato específico emitido en California durante la pandemia, sino a un «bombardeo» de mandatos. “Es hora de que tracemos una línea en la arena y digamos ‘ya es suficiente’”, espetó Thomson.

Por su parte el alcalde de Oroville, Chuck Reynolds, declaró al LA Times que esta medida «es simplemente recordarle a la gente el tipo de gobierno bajo el que vivimos y que tienen opciones y libertades personales».

Oroville, CA just declared themselves a constitutional republic to fight back against the vaccine mandates in California.

This is amazing. 👏🏻🇺🇸

RT if you support these patriots!

— Ryan Fournier (@RyanAFournier) December 2, 2021