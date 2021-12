Alegando que podía herir la sensibilidad de las personas no cristianas, la Unión Europea (UE) pretendía censurar la fiesta más importante de la Cristiandad. Por medio de un dossier, la Comisión Europea (CE) sobre Directrices proponía una comunicación «inclusiva» que excluía todo elemento cristiano de la Navidad.

Recomendaba decir «Felices fiestas» en lugar de “Feliz Navidad”, entre otras correcciones políticas. Luego de que un portal italiano lo alertó, la derecha de este país acusó que se estaba «cancelando la Navidad» y el Vaticano no tardó en reaccionar.

La Unión Europea tuvo que retractarse apenas cinco horas después de la publicación, dada la indignación que generó. #YoFelicitoLaNavidad se volvió tendencia en redes sociales.

Antonio Tajani, del partido italiano de centroderecha Forza Italia y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, elogió que se haya corregido la comunicación.

«Gracias también a la acción de Forza Italia, la Comisión Europea retira las directrices sobre lenguaje inclusivo que pedían la eliminación de referencias a días festivos y nombres de pila. ¡Viva la #Navidad! ¡Viva la Europa del sentido común!», dijo en Twitter.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, intervino con una crítica inusualmente aguda en un video el martes en el portal de noticias del Vaticano. Parolin elogió los esfuerzos para erradicar la discriminación en la comunidad, pero dijo que las iniciativas no pueden implicar la “anulación de nuestras raíces, la dimensión cristiana de nuestra Europa, especialmente en lo que respecta a las fiestas cristianas».

La corrección política ha llegado a tal punto que las directrices recomiendan evitar «considerar que alguien es cristiano». Lo cual implica no asumir que celebra la Navidad. Paralelamente exige «ser sensible al hecho de que las personas tienen tradiciones religiosas diferentes».

En lugar de adaptar la población inmigrante a las costumbres europeas, la agenda de la Unión Europea pretende adaptar a Europa a sus inmigrantes y hacerlo excluyendo terminología cristiana en nombre de la inclusión.

Según el portal italiano Corriere Della Serra, que develó estas directrices, también se debe evitar el término «ciudadano inmigrante», ya que no incluye a los que ya han obtenido la ciudadanía. Siguiendo la misma línea, sugiere no usar nombres «occidentales» de forma genérica.

Luego de que el portal publicó estos contenidos, la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, dijo a través de Twitter:

Concern was raised with regards to some examples provided in the Guidelines on Inclusive Communication, which as is customary with such guidelines, is work in progress. We are looking into these concerns with the view of addressing them in an updated version of the guidelines. pic.twitter.com/90ZK8rpPb2

— Helena Dalli (@helenadalli) November 30, 2021