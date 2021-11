Omicron, la nueva variante del coronavirus, es la última amenaza contra la libertad de las personas. Frente a ella, los líderes mundiales están reforzando medidas contra la población civil. En protesta, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, puso un alto al caudal de aseveraciones en torno a esta cepa. Al respecto, dijo que este estado no dejará que la administración de Joe Biden cierre la vida de las personas.

«En Florida no vamos a permitir que ninguna histeria impulsada por los medios haga algo que infrinja las libertades individuales de las personas, cuando se trata de cualquier tipo de variantes de COVID-19. No permitiremos que les quiten sus trabajos. No permitiremos que dañen sus negocios. No les permitiremos cerrar sus escuelas”, reclamó DeSantis este lunes, reseñó Daily Wire.

With concerns about new Omicron variant, Governor Desantis promises "We will not let them lock you down."

