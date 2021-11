Al menos 195 Representantes de la Cámara baja y 50 senadores del Partido Republicano respaldaron una resolución que busca anular la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus, decreto que ha impulsado el Gobierno de Joe Biden. La iniciativa la encabezó el legislador republicano Fred Keller.

El legislador que representa al estado de Pensilvania apelará a la Ley de Revisión del Congreso (CRA). Es una herramienta de supervisión poco conocida que el Congreso puede usar para revocar las reglas finales emitidas por agencias federales. La CRA se puede utilizar en todo momento durante un Congreso, pero se utiliza con mayor frecuencia durante un cambio de administración.

“En Estados Unidos, tenemos libertades y libertades personales, y esto es una extralimitación. Lo que estamos haciendo es trabajar para anular ese mandato y sabemos que estamos en el camino correcto. No dejaremos de pelear hasta que esta orden ilegal sea eliminada de una vez por todas», espetó Keller.

"We will not stop fighting until this unlawful order is eliminated once and for all." @CBS21NEWS pic.twitter.com/MPELtNrGtX

La función de los tres poderes en una República es equilibrar. Por ende, si el Ejecutivo se excede en sus funciones, el Poder Legislativo está ahí para frenarlo. Eso es lo que buscan los legisladores conservadores.

El republicano de Pensilvania explicó el proceso de la CRA, señalando que debe ser aprobado por ambas cámaras y aterrizar en el escritorio del presidente. A su vez, dijo que quieren someterlo a votación y enviárselo a Biden «porque si hay un miembro del Congreso que no apoya esto, básicamente estás diciendo que estás con un gobierno autoritario» [y] quitar los derechos y libertades personales de las personas».

“Y si lo firma y se une a nosotros, para anular este mandato con la Ley de Revisión del Congreso, está apoyando al pueblo estadounidense para asegurarse de que el gobierno no se vuelva demasiado grande y se tome sus derechos y libertades», agregó.

“Cualquiera que no se adhiera a él no puede pretender querer proteger sus libertades. Hicimos un juramento de respetar la Constitución de los Estados Unidos, que nos garantiza los derechos. Nos dice que limitamos el poder al gobierno, nosotros a la gente, no al revés”, continuó.

200 Republicans in the House & Senate are standing w/ the American people in opposition to Biden's vaccine mandate on businesses.

Our Congressional Review Act resolution puts every member of Congress on record: You're either for this blatant gov't overreach or you're against it. pic.twitter.com/Q5orCDo9my

— Congressman Fred Keller (@RepFredKeller) November 18, 2021