Tras matar a dos personas y herir a una tercera en legítima defensa, fue declarado no culpable Kyle Rittenhouse, el joven de 18 años que pudo haber sido condenado a cadena perpetua si el veredicto hubiese sido desfavorable.

El caso que tenía expectante a Estados Unidos y el mundo finalmente terminó haciendo justicia a favor de un menor que se defendió –cuando tenía 17 años– de una turba que puso en peligro su vida.

Fue clave el testimonio del sobreviviente, Gaige Grosskreutz, quien (con lágrimas cayendo sobre sus mejillas) confesó que apuntó al joven Rittenhouse con un arma antes de recibir un balazo en el hombro. Esto desmontó la narrativa de la parte acusadora que pretendía pintar a Rittenhouse como un asesino de sangre fría.

Incluso el presidente Joe Biden retrató a Rittenhouse como miembro de una milicia de supremacistas blancos. Esa ha sido la retórica de los grandes medios. De hecho, la cadena NBC consideró necesario aclarar que la mayoría del jurado era blanco, como si el color de las personas incidiera en los juicios.

Biden went on CNN last year and accused Rittenhouse of being part of a white supremacist militia

I hope Kyle sues the sh*t out of himpic.twitter.com/47UnoV9VHL

— Jewish Deplorable (@TrumpJew2) November 19, 2021