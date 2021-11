Los niños migrantes encerrados en jaulas son de las escenas más dantescas de la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México. Aunque la situación empezó bajo el gobierno de Barack Obama, se la adjudicó a Donald Trump. La realidad es que Joe Biden fue vicepresidente de la Administración que implementó esto y ahora, bajo su gestión, existen denuncias sobre la presunta presencia de niños encerrados en jaulas.

Es por ello que el senador republicano por Texas, Ted Cruz, enfrentó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por las condiciones de los niños migrantes en los centros de detención fronterizos que funcionan actualmente, durante una audiencia del Comité Judicial del Senado el martes.

«¿Cuántos niños han estado en las jaulas de Biden en el año calendario 2021?», le preguntó Cruz a Mayorkas, quien contestó: “Senador, respetuosamente no estoy de acuerdo con su uso del término ‘jaulas’”.

“Bien, puedes no estar de acuerdo con eso. ¿Cuántos niños han estado en las jaulas de Biden? He estado en las jaulas de Biden, he visto las jaulas de Biden. ¿Cuántos niños ha detenido en las instalaciones de la carpa Donna en las jaulas que construyó para contener a los niños? ¿Cuántos niños han estado en esas jaulas?», continuó.

Sen. Ted Cruz questioned Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas about children held at the US/Mexican border. “How many children have been in the Biden cages in calendar year 2021?” Mayorkas said, “Senator, I respectfully disagree with your use of the term ‘cages.’” pic.twitter.com/BK1VHbhDOv — John and Ken (@johnandkenshow) November 17, 2021

Cruz procedió a sacar una foto donde se evidencia que en efecto son jaulas. Y con lenguaje enfático reprochó: «¿A algún miembro del Partido Demócrata de este comité le ha importado lo suficiente como para ver a los niños encerrados por Joe Biden y Kamala Harris debido a sus fallidas políticas de inmigración?».

Posteriormente, Cruz le preguntó al secretario Mayorkas: «¿Verdadero o falso: bajo la administración del presidente Trump vimos las tasas más bajas de inmigración ilegal en 45 años?». Ante este cuestionamiento el funcionario de la administración Biden respondió que «Ciertamente vimos un bajo nivel de inmigración ilegal (en el 2020)», dijo el secretario Mayorkas. Sin embargo, acotó que no estaba seguro de que fuera en 45 años.

Sen. @tedcruz: "Has any Democratic member of this committee given a damn enough to see the children being locked up by Joe Biden and Kamala Harris because of your failed immigration polices?" pic.twitter.com/K0xsAPI4sD — X Strategies LLC (@XStrategiesLLC) November 16, 2021

Tras recibir estas respuestas, Cruz continuó con su interrogatorio: «¿Verdadero o falso: este año, bajo Joe Biden, hemos visto la tasa más alta de inmigración ilegal en 61 años?». Al respecto, aunque Mayorkas no conocía las cifras exactas, estuvo de acuerdo en que era «un máximo histórico». «Si bien el sistema de inmigración está ciertamente roto», dijo Cruz. «usted es el que lo rompió», le increpó a Mayorkas. The disaster at the southern border is not an accident, it’s by Joe Biden and the Democrats’ design. #BidenBorderCrisis pic.twitter.com/V73IZupzLl — Ted Cruz (@tedcruz) November 17, 2021 Pese a que el programa para tratar a los niños inmigrantes surgió bajo el gobierno de Obama-Biden, se mediatizó con el expresidente Donald Trump. Con los medios masivos a su favor, los demócratas voltearon la mirilla y apuntaron a la Administración republicana.

“He estado en esa instalación, donde hablan de jaulas. Esa instalación fue construida bajo la presidencia de Obama, bajo el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson. Estuve allí cuando se construyó», dijo Thomas Homan, director asociado ejecutivo de Obama de Inmigración y Control de Aduanas durante el segundo mandato de Obama-Biden.

Sin embargo, la atención mediática no es la misma.