Los estados gobernados por conservadores están enfrentando el progresismo de la Administración de Joe Biden. El último golpe vino por parte del gobernador de Oklahoma. Si bien el Gobierno Federal ya aprobó la emisión de pasaportes estadounidenses de género neutro, en el ámbito estatal estas medidas han encontrado obstáculos.

Por medio de una orden ejecutiva, el gobernador Kevin Stitt determinó «dejar de modificar los certificados de nacimiento» de cualquier manera que sea incompatible con la ley estatal y «eliminar de su sitio web cualquier referencia a la modificación de los certificados de nacimiento» que no se alinee con el ordenamiento jurídico de dicho estado.

Stitt instó además a la legislatura del estado de Oklahoma a «aprobar de inmediato una legislación que aclare, en la medida necesaria, que los cambios de sexo o género en un certificado de nacimiento, o una designación de no binario son contrarios a la ley de Oklahoma».

Along with the order, the governor is calling on lawmakers to pass legislation in February that would make it against the law to change sex or gender on a birth certificate or have a non-binary designation.https://t.co/A0HMJ8fZEo

