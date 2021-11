El mayor peligro que enfrenta el crecimiento económico mundial no es el coronavirus, sino la inflación. Así lo asegura un nuevo análisis de Goldman Sachs, el banco de inversión multinacional estadounidense y empresa de servicios financieros con sede en la ciudad de Nueva York.

Según informó la corresponsal de economía del Washington Post, Heather Long, octubre mostró el mayor salto inflacionario del año, a la par de junio. Del mismo modo, destaca que no solo Goldman Sachs advierte que la inflación empeorará.

Como muestra, la Reserva Federal (la FED), ente que se encarga de emitir la moneda, podría comenzar a subir las tasas de interés a medida que continúe la inflación en los Estados Unidos. En tal sentido, señaló:

Goldman Sachs (among others) warned inflation will get worse before it gets better. The big Q is how long before it starts getting better? pic.twitter.com/fdonvfd419

Para los economistas el QE es la flexibilización cuantitativa. Se trata de una forma de política monetaria no convencional en la que un banco central compra valores a más largo plazo en el mercado abierto. Esta acción se ejecuta con el fin de aumentar la oferta monetaria, de modo que se pueda fomentar los préstamos y la inversión.

La compra de estos valores agrega dinero nuevo a la economía y también sirve para reducir las tasas de interés mediante la licitación de valores de renta fija. Del mismo modo, amplía el balance del banco central. Es decir, la flexibilización cuantitativa aumenta la oferta monetaria mediante la compra de activos con reservas bancarias recién creadas, para proporcionar a los bancos más liquidez.

En vista que se está desacelerando la propagación del COVID-19, Goldman Sachs espera una reducción en el temor de los consumidores por el virus. Por lo tanto, el aumento de los niveles de precios puede reemplazar al COVID-19 como un cuello de botella principal para la recuperación económica:

Ante esta situación, el gigante financiero sugiere invertir en oro. Y es que ante la inestabilidad actual, más vale invertir en algo que tiene un valor real y tangible.

Courvalin, Head of Energy Research at Goldman Sachs said "Over the last six months, gold didn't really belong in any portfolio as growth was good. Now because of the risk of persistent inflation, the value of gold in a portfolio makes a lot more sense. pic.twitter.com/durJ7AFhTS

— nyfxtrade (@nyfxtrade) November 12, 2021