Un grupo de escritores y empresarios anunció el lunes 10 de noviembre que están lanzando su propio instituto de educación superior: la Universidad de Austin. Dicha incitativa nace con la finalidad de crear una trinchera ante lo que muchos académicos han percibido como el cambio en las universidades posmodernas que —en opinión de varios— se han convertido en centros de adoctrinamiento favorable a la agenda izquierdista. Contrario a su esencia fundacional, de universalizar el conocimiento.

También cuentan con los recursos necesarios para lograrlo. De hecho, Joe Lonsdale, socio de 8VC y fundador de Palantir, Addepar, Resilience Bio, así como de otras empresas de tecnología multimillonarias, es uno de los fundadores de la Universidad de Austin, institución que desde su génesis tiene como misión promover la excepcionalidad.

Así como en el siglo XX, las universidades estadounidenses atrajeron a pensadores extraordinarios en todos los campos y produjeron una riqueza de conocimientos sin precedentes que ayudaron a hacer de Estados Unidos la nación más innovadora, próspera y poderosa de la historia, la Universidad de Austin pretende rescatar ese concepto.

Para lograrlo, también contarán con la exreportera Bari Weiss. La escritora se despidió del New York Times con una carta en la que expone la censura vivida dentro del diario. Dejó en claro que todo escritor tiene dos opciones: servir como instrumento para la agenda progresista o irse.

Lo mismo aplica en el ámbito universitario actual. En entrevista con The New York Post, Lonsdale aseguró que las universidades han sido capturadas por nuevas ideologías de intolerancia que ordenan la sumisión y aplastan a quienes piensan de manera diferente.

Muchos de los pensadores independientes que no se adhieren a las categorías e ideologías académicas correctas, aquellos que podrían haberse convertido en académicos destacados hace 50 años, ahora encuentran una mayor autorrealización como emprendedores y tecnólogos. Los pensadores independientes son repelidos por entornos intelectuales intolerantes y rígidos. Cuando las universidades están obsesionadas con la caza de herejes, se vuelven incapaces de lograr logros creativos reales y se quedan atrás. Los malos incentivos profesionales desalientan el compromiso con los de afuera, o incluso con los de adentro que se apartan del consenso.

A la sombra de estos desafíos se encuentra una oportunidad.

Hoy es posible, por primera vez en generaciones, construir una nueva universidad para competir con las mejores escuelas, una que atraiga a los jóvenes más talentosos del mundo y los capacite para perseguir la verdad y la innovación. Hoy podemos fundar una universidad que preparará a una nueva generación de líderes para que piensen por sí mismos sobre todos los lados de un problema, digan la verdad al poder y recuperen el poder de los ideólogos.

Siguiendo esta línea optimista la Universidad de Austin tendrá como asesor académico a Steven Pinker, reconocido por su frase «el mundo está mejor que nunca y pocos lo saben». Se refiere a la esperanza de vida, la salud, la prosperidad, la seguridad, la paz, el conocimiento y la felicidad se encuentran en una mejora sostenida en el mundo.

El profesor de Harvard, Steven Pinker, considerado por Foreign Policy y Time Magazine como una de las cien personas más influyentes del mundo, es un destacado catedrático canadiense, psicólogo experimental, científico cognitivo, lingüista y escritor.

Al dotar a la universidad de catedráticos internacionales, la Universidad de Austin marca la distinción entre el nacionalismo chauvinista que menosprecia al otro y el patriotismo que abraza a todo aquel que aporte a la nación.

Eso incluye a Ayaan Hirsi Ali, mujer nacida en el África, radicada en Europa y portavoz que explica la barbarie del islamismo, como amenaza contra Occidente, en particular contra las mujeres. Recientemente, anunció que está muy entusiasmada con formar parte de esta nueva universidad que está dedicada a «enseñar a los alumnos cómo pensar, no qué pensar».

Este proyecto trasciende a las fronteras en sí, pues la universidad abraza a los valores de Occidente y afirma la importancia de preservar aquello que creó que la civilización más libre, próspera y segura que ha existido. De la misma forma, funge como un obstáculo ante el avance de la censura y la imposición de un pensamiento único que se alimenta de convencer a los jóvenes que vienen de lo peor y por ende no hay nada que valga la pena ser preservado, incluida la vida misma.

