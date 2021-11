Según el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, basta con que los millonarios del mundo donen parte de sus fortunas para eliminar el hambre mundial. Frente a esto, el inventor multimillonario Elon Musk respondió que felizmente donaría las acciones de Tesla, si la ONU demuestra cómo usaría el dinero.

De acuerdo con Beasley, 6000 millones de dólares es la cifra necesaria para aliviar el hambre en el mundo. Sin embargo, el investigador de Forbes, el Dr. Eli David, aseguró que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) recaudó 8400 millones de dólares y aún así no logró hacerlo. Por ende exclama: «¿Cómo es que no ‘resolvió el hambre en el mundo’?».

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021