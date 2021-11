Ante la reciente reunión del papa Francisco con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Vaticano, el mandatario aprovechó la falta de testigos para alegar que cuenta con el aval del Santo Padre, pese a su postura frontalmente proaborto.

Si bien Biden reconoció que nunca habló del aborto delante del papa, sacó provecho que por la pandemia del coronavirus no era posible el acceso de la prensa y comentó que Francisco dijo que el demócrata era un “buen católico” y que puede tomar la comunión.

El Vaticano no ha reconocido dichas afirmaciones, pero tampoco las ha negado. Frente a esta ambigüedad, el obispo Thomas Joseph Tobin —autoridad eclesiástica de Providence, en Rhode Island— destacó en redes sociales que la Iglesia necesita un Juan Bautista para que enfrente al Herodes de nuestros días.

Hace alusión al tiempo de Jesús, cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los bebés recién nacidos.

I fear that the Church has lost its prophetic voice. Where are the John the Baptists who will confront the Herods of our day?

— Bishop Thomas Tobin (@ThomasJTobin1) October 29, 2021