En Estados Unidos el pasaporte ya mostrará una opción para las personas no se denominen ni hombre, ni mujer. El género X es el último paso en la avanzada de la agenda LGBT y progresista que el Gobierno de Joe Biden ha impulsado.

Por medio de un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, confirmó en un anuncio el miércoles que la agencia había emitido el primer pasaporte con un marcador de género «X».

«El Departamento de Estado continúa el proceso de actualización de sus políticas con respecto a los marcadores de género en los pasaportes de Estados Unidos y los informes consulares de nacimiento en el extranjero (CRBA), para servir mejor a todos los ciudadanos de Estados Unidos, independientemente de su identidad de género», dijo Price en el comunicado.

Para el 2022, el marcador de género «X» será una opción permanente para que la gente elija, según el comunicado del Departamento de Estado. El primer pasaporte emitido fue el miércoles 27 de octubre a nombre de Dana Zzyym, un veterano de la Marina de 63 años, quien trabaja como director asociado de la Campaña Intersexual por la Igualdad.

Presentó una demanda contra el Departamento de Estado de Estados Unidos en octubre de 2015 en el Tribunal para el distrito de Colorado, luego que les había negado un pasaporte estadounidense si no se identificaba como hombre o mujer. Dana se denomina intersexual, tiene características físicas de ambos sexos.

«Casi me eché a llorar cuando abrí el sobre, saqué mi nuevo pasaporte y vi la ‘X’ estampada audazmente debajo de ‘sexo’. Estoy tan emocionado de que otros ciudadanos estadounidenses intersexuales y no binarios pronto podrán solicitar pasaportes con el marcador de género correcto», agregó.

Zzyym explicó que pudo haberle tomado «seis años», pero en su opinión, es «liberador» tener un pasaporte que marca correctamente cómo se identifica.

En el abanico LGBTIQA+, intersexual se ve representado con la I. Se distinguen de lo que históricamente se conoció como hermafroditas en cuanto a sus características masculinas o femeninas, no son solo poseer ambas gónadas.

Considerarse género neutro no requiere certificado médico

No obstante, el nuevo pasaporte no requiere un aval médico certificando que la persona tiene características de ambos sexos, sino que lo reduce al aspecto meramente ideológico de asumir la identidad individualmente. Es decir, basta con que la persona diga no ser hombre, ni mujer, para que se le otorgue un pasaporte como tal.

Esto en términos ideológicos es lo que se denomina ideología de género, pues no responde a problemas médicos y legales, como es la realidad de una persona que tiene cromosomas XXY y efectivamente no tiene predominio de ninguno de los sexos, sino que permite a la persona denominarse como considere por cuestiones ideológicas y no médicas.

Asimismo despierta inquietudes en cuanto a seguridad, dado que los datos que una persona brinda en su pasaporte ayudan a identificarla.

Además, el pasaporte de género neutro serviría dentro de Estados Unidos, no así al salir del país a otras naciones donde no es reconocido el género neutro. La activista reclamó penalmente porque no podía viajar a reuniones de personas intersexuales. Sin embargo, aún la mayoría de los países no reconocen el género neutro.