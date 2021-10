Los estantes vacíos son una realidad cada vez más frecuente en Estados Unidos, a causa de la crisis portuaria en California. El impacto en la economía ya se siente, sobre todo los barcos provenientes de Asia, con productos a menor precio, amenazan el abastecimiento para Navidad. Sin embargo, Florida salió al rescate. El gobernador republicano, Ron DeSantis, ofreció los puertos marítimos de su estado como alternativa para aliviar la actual crisis de la cadena de suministro.

Esto ocurre debido a que literalmente las embarcaciones se encuentran dando vueltas alrededor de los puertos de Los Ángeles y Long Beach los barcos de carga, esperando descargar artículos domésticos críticos y suministros de fabricación. De la misma forma, portales de la prensa internacional explican que las demoras en los puertos se atribuyen en parte a la escasez, tanto de camiones como de conductores, para recoger las mercancías. Un escenario que se da en medio de una creciente demanda de importaciones a medida que la economía estadounidense continúa reabriéndose.

Un promedio de 200.000 contenedores de envío estaban detenidos frente a la costa de Los Ángeles a principios de esta semana, según Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles. Los barcos transportan una gran variedad de ítems. Se habla de que llevan desde muebles hasta productos electrónicos, así como también juguetes navideños.

Por su parte, DeSantis está tomando varias medidas para acomodar estos barcos, porque el atraso «está impulsando la inflación. Esto va a causar escasez, ya vemos escasez. Va a afectar la temporada navideña», advirtió, «así que creo que Florida puede se parte de la solución».

«Tenemos capacidad y todos nuestros puertos pueden ofrecer a estas empresas buenos incentivos si desvían sus barcos. También tenemos una gran logística en el terreno que puede llevarlo al mercado y estamos felices de poder intensificar porque hay estantes vacíos», agregó el gobernador de Florida en una entrevista con Tucker Carlson.

The state of Florida is going to singlehandedly save Christmas 🙌🎄

"We are happy to step up because this is going to cause shortages, it's going to affect Christmas season."

