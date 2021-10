El fundamentalismo de los talibanes ha probado ser una amenaza para la región y el mundo. Aún miles de personas recuerdan que estas personas fueron las encargadas de hospedar al líder Al Qaeda, Osama Bin Laden en Afganistán y permitirle desde allí planear los atentados del 11-S. Es por ello, que ahora, al regresar al poder, intentaron mostrarse como moderados, en contraste con su anterior gobierno. Sin embargo, acorde avanzan los días también la radicalización.

Así lo evidencia el último nombramiento hecho en su estructura de gobierno. En esta oportunidad, se trata del nuevo jefe de policía. El comandante talibán que ahora ocupa este puesto anteriormente estaba a cargo de los terroristas suicidas en Kabul, capital del territorio afgano, según reseñó Daily Caller.

Asimismo, de acuerdo con investigaciones de The Wall Street Journal, en su calidad de jefe de policía, Mawlawi Zubair Mutmaeen, de 39 años, supervisa a los excombatientes talibanes que no han recibido capacitación para hacer cumplir la ley islámica y no reciben pago.

“Anteriormente estaba sirviendo al Islam, y ahora también estoy sirviendo al Islam. No hay diferencia ”, dijo Mutmaeen, según el WSJ. En ese orden, el medio estadounidense también reseñó que Mutmaeen, quien ahora dirige el noveno distrito policial en Kabul, solía reunir información de inteligencia, encontrar puntos débiles en los objetivos y ordenar los atentados suicidas con bombas para la Red Haqqani. Es es conocida como una facción de los talibanes designada por Estados Unidos como organización terrorista, debido a su estrechos vínculos con Al Qaeda.

A Taliban commander used to run suicide-bombing squads in Kabul. Today he is busy mediating domestic disputes and fielding complaints about stolen cars as a chief of police for the Afghan capital. https://t.co/NdJ7loYbhO

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 21, 2021