La vacunación obligatoria impuesta por el Gobierno de Joe Biden está logrando una insurgencia por parte de trabajadores de primera línea en todo el país. Los primeros en levantarse fueron los empleados aéreos, ahora es la policía.

Como protesta, algunos policías de Seattle colgaron la bandera libertaria cuyo lema es «no me pises» en sus patrulleros. Esta acción de protesta surge para manifestarse contra un mandato de vacunación en toda la ciudad, el cual entró en vigencia a la medianoche del lunes, 18 de octubre.

Históricamente la bandera con la serpiente amenazante ha simbolizado la lucha contra la tiranía. En vista que la vacunación obligatoria atenta contra la primera enmienda de la Constitución, los policías usan el símbolo para reclamarle al gobierno local y federal que no pisoteen sus derechos, pues por ordenanza de Seattle, deberán mostrar la prueba de vacunación. De lo contrario, se arriesgan a perder sus trabajos.

El portavoz de la policía de Seattle, el sargento Randy Huserik, dijo que los oficiales que no entregaron su documentación de verificación de vacunas antes de la medianoche del 18 de octubre probablemente «serían despedidos».

Destacó cómo el plazo definiría cuántos policías prefieren renunciar antes que vacunarse. Sin embargo, resaltó que «el Gremio de Oficiales de Policía de Seattle todavía está en negociaciones con la ciudad sobre acomodaciones para aquellos que se oponen a la vacuna».

Según el reportero local Jason Rantz, la alcaldesa de Seattle, la demócrata Jenny Durkan, incluyó un pago extra a los policías y de esa manera lograr que se vacunen. En consecuencia, algunos oficiales planean tomarse un tiempo libre para decidir qué harán a largo plazo. Rantz señala que no parecen ansiosos por quedarse en la SPD (el Departamento de Policía de Seattle, por sus siglas en inglés). Y asegura que otros explicaron que van a dejar la institución a finales de año, como consecuencia de esto.

En las imágenes se puede observar a los oficiales protestando con la bandera libertaria en contra del mandato.

Some officers plan on taking time off to decide what they will do long term. They don’t seem eager to stay with SPD.

Others explained that they are going to leave the SPD by the end of the year as a result of this.

Officers took these photos in protest of the mandate. pic.twitter.com/0mkfdklo0F

— Jason Rantz on KTTH Radio (@jasonrantz) October 18, 2021