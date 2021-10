En la mitología griega los dioses aparecían como envidiosos de la cualidad humana que hacía que todas las emociones sean más intensas, pues al ser mortales, ese gran amor sería uno solo. Por eso, cada cierto tiempo descendían los dueños del Olimpo para entrelazarse con los mortales, vivir sus emociones, rupturas y desencantos.

Sin embargo, ese romanticismo se ha perdido en el mundo posmoderno. Al contrario, en lugar de apreciar el carácter único del ser humano, se ha convertido en algo a superar. Este hecho se ha llevado al punto que se quiere convertir al individuo en una especie de robot que no sufre.

A través del transhumanismo se está forjando una religión futurista que exalta la tecnología como el máximo poder, cuyo objetivo es fusionar al hombre con la máquina. En la serie Altered Carbon de Netflix, por ejemplo, muestran esta realidad implantando la conciencia en un chip y creando cuerpos descartables que se venden como carne empaquetada. Las personas con más recursos tienen islas enteras con clones de sí mismos para vivir eternamente. De esta forma preservan su juventud, al rellenar el cuerpo con su conciencia cada vez que «mueren».

Altered Carbon (2018), 8/10

In the future, human bodies is interchangeable and death is no longer permanent,Takeshi Kovacs was resurrected into a sleeve after 250 years to solve a murder in Settled Worlds.The conflicts was unexpected but overall was amazing. pic.twitter.com/p9xtVM0vPI

— Papadoupoulos (@mirulzaei) March 1, 2018