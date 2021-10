A pesar de estar totalmente vacunado, al exsecretario de Estado de los Estados Unidos de América, Colin Powell, se contagió de coronavirus y las complicaciones produjeron su muerte.

Tras agradecer al personal médico que lo atendió, la familia de Powell anunció la lamentable noticia mediante un comunicado divulgado en Facebook:

Su reciente fallecimiento ha sacudido a la nación y el mundo por su trayectoria. Pues Powell fue el primer secretario de Estado negro, y no fue bajo la administración de un «progresista» sino de un republicano neoconservador como George W. Bush. Inicialmente se había destacado como asesor de Ronald Reagan.

En 2001, como secretario de Estado, se convirtió en el funcionario negro de mayor rango en la historia de los EE. UU., ocupando el cuarto lugar en la línea de sucesión presidencial. «Es una muestra de lo que se puede lograr en este país», destacó él mismo para ese momento, resaltando el sueño americano.

Con todo el poder militar que tuvo, supo arrepentirse de su rol protagónico en la guerra en Irak, que costó la vida de civiles, la inestabilidad en el país y la región y la perpetuidad de un legado armamentista que potenció el repudio a EE. UU. por su intervencionismo.

Hacia el final de su carrera, Colin Powell le dio la espalda a los republicanos y apoyó abiertamente la candidatura de Barack Obama, cuyo vicepresidente fue Joe Biden.

Ahora su muerte está causando conmoción en cuanto sucedió en medio de una campaña de vacunación obligatoria por parte del Gobierno de Biden que está siendo resistida por empleados que no quieren perder su trabajo por causa de una imposición en contra de su conciencia, salud y sobre todo su libertad a elegir.

Uno de los principales justificativos de la vacunación (en particular obligatoria) es que, si bien las personas todavía se contagian y además propagan el coronavirus (aunque en teoría las vacunas deberían evitar), es que los inoculados experimentarán síntomas leves y no estarán expuestos a morir.

De hecho, el asesor médico jefe del presidente de los Estados Unidos, Anthony Fauci, recientemente declaró que los no vacunados crean peligro de una quinta ola de COVID-19.

Por estas razones, la muerte del héroe de guerra, Colin Powell, genera indignación, ya que la vacuna no solo no le sirvió para evitar el contagio sino que además tampoco le salvó la vida.

Según explica la doctora Nicole Saphier, casos como el de Powell tienen menor protección con las vacunas debido a la incapacidad de generar una respuesta inmunitaria. El general de 84 años estaba combatiendo un cáncer a nivel sanguíneo, el cual debilita el sistema inmune.

Prior to Covid, Colin Powell was treated for Prostate Cancer and Multiple Myeloma – a blood cancer. Cancers of the blood place people at risk of severe Covid outcomes and are also linked to less protection from vaccines because of an inability to mount an immune response. https://t.co/indvSYO2fI

