Por medio de una llamada telefónica, la Casa Blanca informó a los gobernadores de cada estado de EE. UU. que tiene suficientes dosis para vacunar a todos los niños entre 5 y 11 años, según audios que obtuvo la cadena de noticias ABC News.

«En una llamada telefónica privada el martes con los gobernadores de la nación, la Casa Blanca dijo que los estados deberían prepararse para comenzar a vacunar contra el COVID-19 a los niños en edad de escuela primaria a principios de noviembre».

El coordinador de la Casa Blanca para asuntos relacionados con el COVID-19, Jeff Zients, dijo durante la llamada: «Es importante que todos reconozcamos que los padres han estado esperando una vacuna pediátrica durante mucho tiempo, por lo que es comprensible que estén muy ansiosos por vacunar a sus hijos de inmediato» .

Su comentario hizo eco a las recientes declaraciones del presidente Joe Biden cuando afirmó de manera similar que «los padres están esperando ansiosamente una vacuna para niños de 5 a 11 años».

Sin embargo, como informó ABC News el martes, una encuesta realizada en septiembre por la Kaiser Family Foundation, solo «alrededor de un tercio de los padres con niños de 5 a 11 años estaban dispuestos a vacunar a sus hijos de inmediato».

Es decir, en contraposición a lo dicho por las autoridades, no existe una demanda ciudadana por la vacuna para menores; al contrario, parece haber cautela al respecto.

De acuerdo con un informe de Newsweek, la columnista Bethany Mandel señaló que los niños prácticamente no corren ningún riesgo con el COVID-19, un hecho demostrado que líderes de opinión y funcionarios públicos parecen ignorar. “Muchos padres se están despertando”, agregó Mandel.

Asegura que a lo largo de la pandemia «los extremistas de COVID prometieron un número masivo de muertes pediátricas cada vez que reabriera una escuela o se cancelara el mandato de usar mascarillas». Sin embargo, señala que estos números de muertes prometidos, afortunadamente, nunca se materializaron.

