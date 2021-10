La vacuna contra el coronavirus creada por el laboratorio Pfizer solo funciona un 47 %, luego de seis meses de la segunda dosis. La misma farmacéutica financió el estudio que se publicó este lunes en la revista médica The Lancet.

Al respecto, el estudio muestra que la efectividad alcanza el 88 % en el primer mes después de la vacunación completa. Sin embargo, cae a menos de la mitad después de medio año. Asimismo, se indica que ante la variante delta, se reduce aún más rápido la efectividad. Si bien supera el 90 % en los primeros meses, después de cuatro meses cae al 53 %.

De acuerdo con los investigadores, la inmunidad menguante tiene que ver con la cantidad de tiempo entre la primera y segunda dosis, no debido a la cepa, según reseñan declaraciones recogidas por el portal The Hill.

«Nuestros resultados respaldan la alta eficacia de [la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19] contra los ingresos hospitalarios hasta alrededor de 6 meses después de haber sido completamente vacunados, incluso frente a la diseminación generalizada de la variante delta», escribieron los investigadores.

Asimismo, el estudio señaló que «la reducción en la efectividad de la vacuna contra las infecciones por SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo probablemente se deba principalmente a la disminución de la inmunidad con el tiempo en lugar de a la variante delta que escapa a la protección de la vacuna».

Tras la publicación del texto en The Lancet, un usuario en redes sociales pregunta: «¿Para qué inventar la cura si puedes volver a la humanidad dependiente de dos dosis anuales?».

Del mismo modo, ante la falta de durabilidad del efecto de la segunda dosis, la ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, confirmó que habrá una tercera dosis de vacunación con Pfizer y Moderna. «Todo parece apuntar a que sí tendremos que poner una tercera dosis, una dosis de refuerzo. Hemos suscrito de la mano de la UE un contrato con Pfizer y Moderna. Lo que habrá que determinar es cuándo», declaró.

Frente a la pregunta si habrá una vacuna anual contra el coronavirus respondió que «sin duda» sería de ese modo, según declaraciones publicadas por el diario español El País.

En ese sentido, la falta de durabilidad no es solo con Pfizer. Sinovac, elaborado por un laboratorio chino, también anunció que su vacuna no supera los seis meses de efectividad. De manera que la vacuna no ha demostrado ser el aliciente que anunciaban. Primero porque no evita el contagio, segundo porque, a diferencia de las vacunas convencionales, no alcanza con una ni dos dosis sino una continuidad que podría nunca terminar.