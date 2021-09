La congresista demócrata que se declara a sí misma socialista demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, causó estruendo cuando pidió públicamente gravar con impuestos a los ricos, mediante el uso de un vestido de diseñador en el principal desfile de moda del año, el Met Gala.

A Ocasio-Cortez la llamaron hipócrita por estar en medio de ricos y alegar tener conciencia social. Una crítica que tomó mayor auge, luego de que se dio a conocer que tan solo el costo del boleto es de 35000 dólares. Como consecuencia, ahora enfrenta una denuncia de ética. La razón de ello es aceptar la entrada para la recaudación de fondos que hizo el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. Un evento que se celebró el lunes.

Thomas Jones, fundador de la American Accountability Foundation (Fundación Estadounidense de Responsabilidad, en español), se encargó de presentar la denuncia contra la socialista Ocasio-Cortez. Y es que, según las reglas de la Cámara, la congresista hizo una transgresión de ciertos acuerdos, al aceptar «un obsequio inadmisible».

De acuerdo con Fox News, la demanda establece que, dado que Ocasio-Cortez describió su asistencia a la Met Gala como parte de sus deberes oficiales, el «recibo del obsequio» debe estar incluido en las exenciones de eventos de caridad o eventos de gran asistencia, según lo definido por las reglas de la Cámara.

La AAF argumenta que la invitación de la congresista falla en ambas exenciones. En primer lugar, porque la gala no tuvo una gran asistencia. De igual forma, las invitaciones las supervisó Conde Nast, una empresa con fines de lucro.

We filed a formal complaint against AOC for her blatant ethics violations at the NYC Met Gala.

Her $35,000 ticket and custom designer gown fail to meet any definition of "official duties," and warrant a full investigation into her attendance.https://t.co/TeHmAykWrI

— American Accountability Foundation (@ameracctfnd) September 14, 2021