La brutalidad y el ataque a la libertad de expresión son dos características recurrentes de los talibanes. Aunque se han intentado mostrar como moderados, las detenciones y agresiones sufridas por periodistas que realizan su labor en Afganistán demuestran que siguen siendo los mismos sanguinarios que gobernaron el país centroasiático entre 1996 y 2001.

El portal afgano Kabul Etilaat-e Roz denuncia que dos de sus periodistas Taqi Daryabi (reportero) y Nemat Naqdi (fotógrafo), fueron detenidos y golpeados brutalmente, luego de cubrir las protestas de mujeres en Kabul exigiendo el fin de las violaciones a sus derechos por parte de los talibanes.

Etilaat-e Roz informó que las autoridades talibanes llevaron a los dos hombres a una comisaría de policía en Kabul, los colocaron en celdas separadas y los golpearon brutalmente con cables. Un día después, fueron liberados y recibieron atención médica en un hospital por lesiones en la espalda y la cara.

The history of #Afghanistan journalism always remember the first day of #Taliban cabinet announcement and this photo of @etilaatroz journalists who were tortured by Taliban force.

“Las autoridades talibanes afirmaron que permitirían que los medios de comunicación funcionen siempre que ‘respeten los valores islámicos’, pero impiden cada vez más que los periodistas informen sobre las manifestaciones”, dijo Patricia Gossman, directora asociada para Asia de Human Rights Watch. «Los talibanes deben asegurarse de que todos los periodistas puedan realizar su trabajo sin restricciones abusivas o sin temor a represalias».

«Las autoridades del régimen talibán están obligadas por el derecho internacional a respetar y defender el derecho de todos a las protestas pacíficas y respetar los derechos de las mujeres y las niñas», dijo Gossman. «Los gobiernos preocupados deberían presionar a los talibanes para que protejan la libertad de expresión y la reunión pacífica».

Pero nada de esto sucede. Las autoridades talibanes también detuvieron a un fotoperiodista de ToloNews, Wahid Ahmadi, el 7 de septiembre y lo liberaron ese mismo día. Aunque recuperó su libertad, los talibanes atentaron contra su propiedad. Confiscaron su cámara y le negaron la libertad de expresión a los demás periodistas que intentaron documentar la protesta. Dos periodistas más, cuyos nombres aún no han sido revelados, también habrían sido detenidos.

Two journalists of Etilaat Roz daily newspaper were arrested by the Taliban while covering women protest in Kabul city on Wednesday morning and another three detained later. Two of them-‌-Taqi Daryabi & Nemat Naqdi-‌-were flogged with cable while they were under detention. pic.twitter.com/cC5Z3CM8V3

— The Killid Group (@TheKillidGroup) September 8, 2021