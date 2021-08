La desesperación de los afganos por salir del país, ante el terror que se avecina por el regreso del Talibán, ha sensibilizado al mundo entero; desplegándose campañas y peticiones para recibir refugiados. Sin embargo, poco se habla de los riesgos que esto puede implicar, como abrir las puertas a terroristas que aprovechen este éxodo para infiltrarse.

Y ya no se trata solo de una alarma. Esto es una realidad. El Sistema Automatizado de Identificación Biométrica del Departamento de Defensa de EE. UU. ha marcado hasta 100 de los 7000 afganos evacuados que optan a visas especiales de inmigración como posibles coincidencias con las listas de vigilancia de la agencia de inteligencia, según reveló un funcionario involucrado en el proceso de investigación y selección que tiene lugar en terceros países seguros para los afganos que buscan reasentamiento en los Estados Unidos.

«Ciertamente ha habido varios de ellos», dijo otro funcionario refiriéndose a los afganos que activaron alertas, requiriendo que los agentes apartaran a estos evacuados para realizar más controles. Alertó que en al menos un caso, el evacuado «parece un miembro potencial de ISIS», pero agregó que «todavía están trabajando en eso».

De acuerdo con Defense One, un portal dedicado a la seguridad nacional de EE. UU., fue detenido en Catar un afgano con posibles vínculos con el Estado Islámico.

Up to 100 evacuees out of Kabul have been flagged for further screening and one has been confirmed to have ISIS ties. More from @TaraCopp here: https://t.co/hnBUln4fSE pic.twitter.com/CqMyuXboTO

— Defense One (@DefenseOne) August 26, 2021