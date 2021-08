En cuestión de días se recolectaron más de 28,6 millones de dólares para salvar a los cristianos perseguidos de Afganistán. Los ciudadanos fueron evacuados en medio de una crisis que golpeó a este país, tras el retiro desordenado de las tropas de Estados Unidos de su territorio. Una acción que desembocó en la toma del poder por parte de los fundamentalistas islámicos del Talibán.

El comentarista conservador Glenn Beck encabezó la iniciativa para ir en rescate de estas personas. Por medio de lo que se denominó Operación Rescate Nazareno, hasta ahora se evacuaron a 1200 cristianos en tres vuelos.

“Mientras dormíamos, The Nazarene Fund estaba ocupado cargando aviones. Este fue el segundo avión de carga de refugiados cristianos afganos que abandonaron Kabul ”, anunció Beck.

«Operación Rescate Nazareno: el tercer vuelo acaba de despegar. Ahora 1200 cristianos evacuaron y volaron a un lugar seguro. ¡Ha sido un buen día! ¡Gracias por la gran cantidad de oraciones y apoyo! Debido a The Power Of One, la gente VIVIRÁ. ¡Guau! Gracias por donar a @ mercuryone.org y @thenazarenefund. ¡A Estados Unidos le importa! Estados Unidos no deja atrás a los suyos ni a los más vulnerables. PODEMOS HACERLO COMO EL PODER ESTÁ CON LA GENTE. Somos Estados Unidos, no nuestro gobierno. Cuando no pueden hacerlo, los ciudadanos privados toman la iniciativa», publicó Beck.

“Al final de la semana, podremos trasladar a 7000 cristianos. Es bastante notable (…) necesitamos sus oraciones por las personas en países que se resisten”, exclamó el predicador, puesto que cualquiera que sea visto ayudando a estos refugiados correrá el riesgo de sufrir represalias.

Del mismo modo, desde Instagram explicó que «ayer fue uno de los días más frustrantes» y detalló que «seguimos girando las ruedas, solo hay caos en el aeropuerto. Ahora tenemos mucha gente en la pista, estos cristianos de los que les hablamos y más están por venir».

Asimismo, Beck informó que se contrataron veinte aviones 757 como mínimo, todos alineados, listos para funcionar, debido a las donaciones al Fondo Nazareno y añadió que ha habido una respuesta asombrosa de la comunidad internacional sobre este tema.

«Zimbabwe dijo que aceptarán cristianos. Ese es un país que lucha contra sí mismo. Hemos tenido una gran cantidad de países que aceptarán cristianos (…) La guerra espiritual está ocurriendo ahora mismo. Todo ha sido una batalla. Es una batalla del bien contra el mal «, espetó Beck.

La iniciativa privada, sobre todo la caridad cristiana, demostró ser más efectiva que los gobiernos mundiales, entre ellos el de Joe Biden.

EE.UU. ha ofrecido incluso pagar a naciones sudamericanas, como Ecuador, para recibir a refugiados afganos de forma transitoria en su camino a EE.UU. No obstante, nada se ha dicho sobre el enorme choque cultural de la migración islámica (tanto para los que se van como para quienes llegan) y la flagrante persecución por parte de los fundamentalistas islámicos que ahora controlan Afganistán a los cristianos y otras minorías religiosas.

En cambio El Fondo Nazareno afronta esta dura realidad. Se creó en el 2014 cuando ISIS tomó Irak, particularmente las planicies del Nínive, donde habitan algunas de las poblaciones cristianas más antiguas del mundo. Por medio de un video promocional, la página oficial declara que cada día matan a 11 cristianos por su fe.

Denuncian que los hombres de la región han sido asesinados y las mujeres e incluso niños sometidos a la esclavitud sexual. Es por ello que exclaman la necesidad de priorizar la salida de los cristianos de la región para su salvación.

Biden anunció públicamente que ha negociado con el Talibán para que los americanos solo necesiten mostrar sus pasaporte acceder al aeropuerto de Kabul. Beck reprochó al demócrata por confiar en el Talibán. Los reporteros en la zona han demostrado que no han cumplido con su palabra, incluso denuncian que golpean a los ciudadanos estadounidenses, cuando muestran sus pasaportes.

Lo dicho por la prensa condice con las declaraciones del secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, quien afirmó que: «No tenemos la capacidad de salir y extender las operaciones actualmente en Kabul», cuando le preguntaron sobre quienes no pueden llegar a las puertas del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, porque están detrás de los puestos de control talibanes.

So Biden won't extend his Afghanistan withdrawal deadline past Aug. 31. After all, the Taliban said we don't want to create "mistrust" between us. I'm sorry, WHEN did we start trusting the Taliban? pic.twitter.com/4I6VpmUWie

— Glenn Beck (@glennbeck) August 24, 2021