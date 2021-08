El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró recientemente que hubo una negociación con los talibanes para facilitar la salida de los ciudadanos norteamericanos de Afganistán. Sin embargo, en el lugar de los hechos múltiples periodistas aseguran que «la realidad y la retórica están a kilómetros de distancia».

«Absolutamente no», exclamó el reportero Ian Pannell de la cadena ABC, quien respondió la pregunta sobre si es verdad lo que asegura Biden y las garantías que existen para los estadounidenses que aún permanecen en el territorio afgano.

De hecho, Pannell denunció que incluso fueron golpeados ciudadanos americanos cuando mostraron sus pasaportes. Asimismo, destacó el caso de una mujer que lleva tres días intentando salir pero, los talibanes le niegan el acceso.

. @DavidMuir : "The president said he has no intelligence that the Americans have not been able to get [to the Kabul airport]. The question, obviously—does that square with reporting on ground?" @IanPannell : "I mean—just totally not."

Sin embargo, Biden afirma categóricamente que no conocen ningún caso en el que se le haya negado acceso a un ciudadano americano.

Al respecto, el mandatario estadounidense alega que basta con que un ciudadano americano levante su pasaporte en el aire para tener acceso al aeropuerto. No obstante, para la corresponsal internacional en jefe Clarissa Ward, quien es reportera de CNN, que debe cubrirse con un velo islámico (aunque ella aclara que siempre usó, solo no cubriendo por completo su cabello como ahora) desde que el Talibán tomó el control de Afganistán, eso no es verdad.

“He cubierto todo tipo de situaciones locas. Esto fue un caos. Esto fue una locura”, aseveró Ward. “Esto era imposible para un civil común, incluso si tiene su papeleo. De ninguna manera van a pasar ese obstáculo, de ninguna manera van a poder atravesarlo. Es muy arriesgado, muy peligroso. Es completamente impredecible. No hay orden, no hay un sistema coherente para procesar a las personas».

«Honestamente, para mí, es un milagro que más personas no hayan resultado muy, muy gravemente heridas», complementó Ward, quien también informó que la zona del aeropuerto todavía era caótica.

Shots ring out behind @clarissaward – as she stands less than 200 yards from the entrance of the Kabul airport.

"It's definitely chaotic, she says. "It's definitely dangerous." pic.twitter.com/3iNgULO0fO

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) August 18, 2021