El fracaso de la administración de Joe Biden en el manejo de la crisis que se vive en Afganistán ha sido criticado por el mundo entero. Y es que el abordaje ha sido poco menos que desastroso e inocultable hasta para la prensa que se ha caracterizado de «limpiar» la imagen de la gestión del demócrata.

Imágenes desoladoras en redes sociales de bebés siendo entregados a soldados en el aeropuerto han propagado un relato con el cual los medios masivos no pueden competir, ni mucho menos imponer una versión paralela.

Hasta junio del presente año, la mayoría de los americanos creían que la prensa protegía a Joe Biden, primero al evitar preguntas incómodas y segundo al favorecerlo al momento de informar. Sin embargo, la tendencia se ha revertido ante la situación en Afganistán.

Poll: More than 60% of American voters believe the press protects President Biden https://t.co/wNciRjPbXS

— Newsmax (@newsmax) June 15, 2021