El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría no ser reelecto, si se considera el respaldo que tiene hasta el momento. De acuerdo con cifras que señaló la encuestadora nacional Rasmussen Reports, entre los votantes de Biden, el 12 % aseveró que se arrepintió de haber sufragado a favor del demócrata.

Según un sondeo reciente, esta compañía que se especializa en rastrear a diario las calificaciones de aprobación del trabajo del presidente estadounidense evidenció que, en el caso de que hubiese una elección con los mismos candidatos en este momento, Donald Trump tendría opción para ganar. De hecho, la encuestadora publicó que solo 2 % lamenta haber votado por la reelección del expresidente.

Dichos argumentos se basan en alteraciones de opiniones que rastreó Rasmussen Reports. En ellos se muestra que 7 % de los votantes de Biden cambiarían su decisión al momento de sufragar y se decantarían por la opción del republicano.

Una proyección basada en este porcentaje zanjaría la brecha entre ambos en lo relacionado con el voto popular que se contabilizó en 2020, la cual fue de 4,45 % en las elecciones presidenciales.

Los resultados de seguimiento diario que publicó Rasmussen Reports se recopilan a través de encuestas telefónicas a 500 votantes probables por noche. El margen de error de muestreo para la muestra completa de 1000 votantes probables es de +/- 3 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.

«De los votantes que dicen que se arrepienten de su voto en las elecciones presidenciales del año pasado, el 51% asegura que votaría por Trump si las próximas elecciones se celebraran hoy, mientras que solo el 26 % dice que votaría por Biden», señaló Rasmussen.

Los resultados también se compilan sobre una base de semana completa y las tablas de referencias cruzadas para los resultados de la semana completa están disponibles para los miembros Platinum.

