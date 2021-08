Una madre afroamericana presentó una denuncia federal por discriminación contra una escuela de Atlanta, en el estado de Georgia, por segregar racialmente a sus alumnos. En el retorno a clases el plantel le informó a Kila Posey, quien es la afectada, que su hija tenía dos opciones para segundo grado, solo para «negros», en la escuela primaria Mary Lin.

Posey junto a su esposo presentaron una queja por discriminación ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos. Allí alegaron que la directora de Mary Lin (una mujer negra) hizo asignaciones de clase basadas, en parte, en la raza.

«Dijo que estaba dividiendo a los estudiantes negros y colocándolos solo en dos clases en lugar de darles rienda suelta a las seis clases como los estudiantes blancos (…) Como madre negra, me dijeron que no tengo la opción de seis clases. Solo tengo la opción de dos y eso está mal», informó Posey en una entrevista ofrecida a WSB-TV.

Posey protestó por la política cuando supuestamente fue implementada por la directora Sharyn Briscoe el año pasado. “Primero, fue simplemente incredulidad que estaba teniendo esta conversación en 2020 con una persona que se parece a mí, una mujer negra”.

Al mismo tiempo, la abogada que le representa, Sharese Shields, indicó que «esto no es realmente un problema de negros o blancos. Va contra la ley», pues viola la Ley de Derechos Civiles de 1964 en primera instancia. De igual forma, es una clara subversión contra el dictamen hecho en 1954, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró como inconstitucional la segregación racial en los colegios públicos.

