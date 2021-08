CNN despidió a tres empleados por no estar vacunados. El despido fue anunciado por el presidente de dicha compañía, Jeff Zuker, quien explicó que hasta ahora el sistema se basaba en el honor. Es decir, confiaban en sus empleados. Pero ahora necesitarán un carnet sanitario.

“La semana pasada nos informaron que tres empleados venían a la oficina sin vacunar. Permítanme ser claro: tenemos una política de tolerancia cero al respecto», dijo Zucker mediante un memo que reseñó The Wall Street Journal.

El presidente de la corporación de noticias anunció que la misma medida aplicará para todos, indistinto si van a una oficina o no. Incluso, Quienes trabajan en la calle también serán despedidos, basta con que tengan contacto con otro empleado de la corporación.

More from Jeff Zucker memo to CNN staff: pic.twitter.com/KDhh6sPpZM

— Michael M. Grynbaum (@grynbaum) August 5, 2021