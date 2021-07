La desaprobación de Joe Biden superó los niveles de respaldo. De esa manera, ha caído a su punto más bajo en lo que va de gestión. El 52 % de los consultados desaprueba al mandatario de Estados Unidos, mientras que solo 46 % lo respalda, según las cifras registradas al 28 de julio por la encuestadora Rasmussen.

Dado que EE. UU. es un país con un sistema político bipartidista, las cifras suelen ser polarizadas, lo que permite conseguir niveles de aprobación que rondan el 50 %. Pero a esta altura de la gestión, Biden ha perdido el respaldo de algunos de sus simpatizantes.

La encuestadora Rasmussen determinó que Biden ha obtenido tanto rechazo como Donald Trump, una figura que causaba estragos a sus detractores.

Paralelamente, no ha demostrado ser tan popular entre sus simpatizantes como lo fue el expresidente Barack Obama.

Poco después de la elección del 3 de noviembre, una encuesta encargada por el conservador Centro de Investigación de Medios arrojó que alrededor de 17 % de los votantes de Biden estaban arrepentidos. Según los resultados del estudio, este porcentaje de electores dijo que no habría votado por él si hubiera conocido mejor su historial y el de Donald Trump. Sin embargo, todavía Biden conserva el respaldo de la mayoría de los demócratas.

Entre los republicanos la historia es otra. La desaprobación entre los militantes de este partido llega a 81 %, mientras que solo 17 % aprueba la gestión de Biden.

La disminución del respaldo al mandatario demócrata va de la mano de la creciente crisis del coronavirus y el manejo por parte de su Administración, que desde el martes cambió las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para retornar a la obligatoriedad el uso de mascarillas.

El rechazo a las medidas de control le ha quitado apoyo al presidente, pues ha llegado tan lejos que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que irían de puerta en puerta si era necesario para «animar» a las personas a vacunarse.

La encuesta también incluye la opinión de los votantes sobre la hipótesis de que hubo irregularidades que influyeron en el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, así como las propuestas de los encuestados que apoyan esta tesis para evitar que esto se repita.

Mientras Donald Trump se destacó como el presidente de la ley y el orden, hoy las políticas de Joe Biden son vistas como un fracaso en cuanto a la reducción del crimen.

Una nueva encuesta nacional —telefónica y en línea— realizada por Rasmussen Reports encontró que el 48 % de la población desaprueba el manejo de Biden en materia de seguridad ciudadana.

Vale recordar que en uno de los debates presidenciales contra Trump, Biden se negó a reconocer como terroristas a grupos como Antifa, y se limitó a denominarlo como «una idea, no una organización».

En temas económicos le va un poco mejor, aunque sigue baja su aprobación. Solo 21 % de los votantes calificó a Biden como «excelente» en el manejo de los problemas económicos y otro 21 % calificó su manejo de la economía como «bueno». El 12 % dijo que Biden está haciendo un trabajo «justo» en materia económica, mientras que 43 % calificó el manejo de los problemas económicos como «deficiente». Esas cifras no han cambiado mucho desde abril, cuando el 23 % de los votantes calificó a Biden como «excelente» en cuestiones económicas.

