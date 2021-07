El guitarrista y compositor Eric Clapton no segregará ni discriminará a sus espectadores, divididos entre vacunados y no vacunados, como están haciendo otros artistas.

«Quiero decir que no voy a presentarme en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas puedan asistir, me reservaré el derecho de cancelar los espectáculos», exclamó Eric Clapton.

Después de más de un año de restricciones, finalmente el primer ministro de su natal Reino Unido, Boris Johnson, dio la orden de levantar medidas para reuniones sociales, excepto clubes nocturnos, que deberán pedir un «pase sanitario» a los asistentes.

Frente a esto, Clapton aclaró que sus espectáculos no exigirán certificado de vacunación al público.

Desde el año pasado el músico ha demostrado públicamente su disconformidad con las medidas de confinamiento con las que los gobiernos intentan frenar la propagación del coronavirus.

Buenos dias, Eric Clapton, se rehúsa a actuar en conciertos donde se exija el pasaporte sanitario, la razón? Sufrió en carne propia los efectos secundarios de bakunarse, este es su testimonio, que no permitan que se hable de ello, no quiere decir que no esté pasando. pic.twitter.com/OhRnk5r6ET

— Rosa Maria Pantin (@rosapantin1301) July 22, 2021