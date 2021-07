No podrán tomar la comunión los políticos que promuevan el aborto, esta fue la decisión de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos que ya fue aplicada contra un congresista. El presidente podría ser el próximo, según las advertencias que han surgido.

Joe Cervantes, un senador estatal por el Partido Demócrata en Nuevo México, dijo que su obispo y su pastor le niegan la comunión.

El obispo Peter Baldacchino, de la diócesis de Las Cruces, se negó a darle la comunión al senador pro aborto, informó Cervantes el sábado. El párroco de Cervantes también se sumará a esta medida, agregó el senador.

“El obispo católico me negó la comunión anoche aquí en Las Cruces debido a mi cargo político”, escribió Cervantes en Twitter. «Mi nuevo párroco ha indicado que hará lo mismo».

I was denied communion last night by the Catholic bishop here in Las Cruces and based on my political office. My new parish priest has indicated he will do the same after the last was run off. Please pray for church authorities as Catholicism transitions under Pope Francis.

— Sen. Joe Cervantes (@SenJoeCervantes) July 17, 2021