Según el informe 47/96 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las 3:00 de la madrugada, el 13 de julio de 1994, la embarcación (remolcadora) conocida como «13 de marzo» fue hundida por guardacostas del régimen castrista con 72 personas a bordo. La dictadura cubana condenó a muerte a un grupo de balseros que huía de la isla en busca de libertad y prosperidad. Pero la mayoría no pudo llegar a EE. UU. y tampoco volver a Cuba. Pues la orden era hundir la embarcación y que no quedaran testigos. Los cuerpos tampoco debían volver, porque no podía haber evidencia de lo sucedido.

Tanto en la tierra como en el mar, el propósito de un remolcador es auxiliar a otro, llevarlo a destino, tirando con una cuerda. Pero en Cuba todo navío, tanto armado como improvisado, sirve para escapar. A escasa distancia del puerto, el remolcador fue embestido por dos buques. Ambos impactaron la embarcación, logrando romper la popa. Una vez quebrada la estructura, el remolcador empezó a hundirse. El miedo cobró la primera víctima. Rosa María Alcal de Puig falleció de un infarto. Su cuerpo inerte flotó sobre el agua. Su muerte salvó la vida de varias personas. Pues las mujeres que no sabían nadar se sostuvieron de su cuerpo para no ahogarse, lo cual a su vez facilitó que pudieran salvar a sus hijos. Había familias enteras a bordo. Una en particular, perdió a 14 de sus integrantes.

Tras una conversación telefónica con Gustavo Martínez, uno de los sobrevivientes de ese fatídico día, quien hoy habita en Miami, un amigo suyo decidió contar su testimonio al PanAm Post:

Cuando se trata de Cuba, es complejo hablar de consistencia. Para comenzar, el régimen castrista se refirió a las víctimas como antisociales y a los actos de sus verdugos como patriotismo. Por ende, hay registros donde varía el número de víctimas por un margen de error de dos. Primero porque no hay datos oficiales. Al régimen no le conviene.

Segundo, dadas las circunstancias, los balseros viajaron bajo condiciones clandestinas y en anonimato. Tercero, estamos hablando de un grupo de personas que sufrió un trauma atroz. Así que recrearon los hechos y registraron a los difuntos acorde mejor pudieron, sumado al hecho de que los cuerpos aún hoy no han sido recuperados, ya que el régimen no lo ha permitido. Siguen bajo el mar.

Mayda Tacoronte Verga, Milena Labrada Tacoronte, Román Lugo Martínez, Dasy Martínez Findore, Tacney Estévez Martínez, Susana Rojas Martínez, Raœl Muñoz García, Janette Hernández Gutiérrez, Modesto Almanza Romero, Frank Gonzáles Vásquez, Daniel Gonzáles Hernández, Sergio Perodín Pérez, Sergio Perodín Almanza, Gustavo Guillermo, Martínez Gutiérrez, Yandi Gustavo Martínez Hidalgo, José Fabian Valdés, Eugenio Fuentes Díaz, Juan Gustavo Bargaza del Pino, Juan Fidel Gonzáles Salinas, Reynaldo Marrero Canarana, Daniel Prieto Suárez, Iván Prieto Suárez, Jorge Luis Cuba Suárez, María Victoria García Suárez, Arquímedes Venancio Lebrigio Gamboa, Yaussany Tuero Sierra, Pedro Francisco Garijo Galego, Julio César Domínguez Alcalde, Armando Morales Piloto, Juan Bernardo Varela Amaro, y Jorge Alberto Hernández Avila.

Víctimas fatales

Por medio del arte, en el vigésimo aniversario de la masacre, la diseñadora gráfica cubana Annelys Casanova, conocida como La Jiri, junto con la infoactivista Ana Olema, a través de su proyecto compartido de artivismo (activismo artístico) Chancleta Power, gracias a la contribución de la artista Leah Chappell, tomaron imágenes de los niños fallecidos y recrearon sus rostros como serían con 20 años más. Es decir, cómo serían si estuvieran vivos hoy, para de ese modo honrar su legado y hacer visible su historia, dejando en claro que no han sido olvidados.

Existen varios testimonios audiovisuales donde los sobrevivientes cuentan con detalles las atrocidades que pasaron y el dolor con el cual perdieron a sus seres queridos. Ellos lo pueden contar mejor que nadie. Así que sembramos la inquietud por saber más sobre ellos y tantos otros cubanos dispuestos a todo por lograr la tan ansiada libertad. Ahora nos queda evaluar la tragedia más profunda, el hecho que estuvieron dispuestos a morir para no vivir bajo un régimen que puede decidir dónde van, cuándo, cómo y con quién.

Ocho días después de tomar el poder, el 9 de enero de 1959, Fidel Castro dijo en un discurso: «Les prometo a todas las madres cubanas que nunca llorarán por culpa nuestra», pero las lágrimas no han cesado ni el régimen castrista ha terminado, a pesar de la muerte del soberano. Hay madres cubanas que no solo han llorado sobre las tumbas de sus hijos fusilados y ahogados por el régimen, están las madres que aun albergan la esperanza de que sus hijos reaparezcan porque fueron desaparecidos, como aquellos que no aparecen en las listas.