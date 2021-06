John McAfee amaneció muerto, colgado en su celda de prisión. El pionero, inventor del primer antivirus para computadoras que lleva su nombre, murió este miércoles en Barcelona y oficialmente fue declarado suicidio. Sin embargo, el empresario anunció meses atrás que si aparecía «suicidado» sería obra del gobierno de EE.UU.

El excéntrico millonario que iba a ser extraditado desde España a Estados Unidos incluso se tatuó en el brazo la palabra “whacked” que significa asesinado de un golpe contundente. Para darle un toque propio, acompañó el tatuaje con el signo del dólar.

Por medio de su cuenta en Twitter, anunció una vez que ingresó en la prisión, de forma preventiva, el 4 de octubre del pasado año por orden de la Audiencia Nacional española, que «estoy recibiendo mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que decían, en efecto: ‘¡Vamos a por ti McAfee! Te vamos a suicidar’. Hoy me hice un tatuaje por si acaso. Si me suicido, no lo hice. Me mataron a golpes. Revisa mi brazo derecho».

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD available only on https://t.co/HdSEYi9krq🙂 pic.twitter.com/rJ0Vi2Hpjj — John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019

Advirtió que aparecería muerto «a la Epstein»

De la misma forma, apenas tres días antes de su muerte, su esposa Janice McAfee escribió también mediante Twitter: «Ahora las autoridades estadounidenses están decididas a que John muera en prisión para convertirlo en un ejemplo por hablar en contra de la corrupción dentro de sus agencias gubernamentales… tener un juicio justo en Estados Unidos».

El millonario McAfee tenía más de 1 millón de seguidores en Twitter y otras redes sociales. Su última publicación tenía el siguiente mensaje: «Todo poder corrompe. Ocúpate de qué poderes permites que ejerza una democracia».

Y, del mismo modo, meses atrás advirtió que si aparecía muerto “a la Epstein” sería porque así querrían las autoridades que apareciera. Lo curioso en este caso es que la muerte de Jeffrey Epstein, quien estuvo involucrado en escándalos de abuso sexual de menores también fue descartada como suicidio.

I am content in here. I have friends. The food is good. All is well. Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine. — John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020

Un mes atrás el propio McAfee declaró en una audiencia judicial que debido a su edad, 75 años, esperaba que la corte española vea la injusticia en el hecho de que la nación norteamericana pretenda que pase sus últimos días en prisión y, tal como anunció su esposa, agregó que «Estados Unidos quiere usarme como ejemplo».

Las excentricidades de John McAfee

John McAfee se destacó por su cuestionamiento al aparato financiero de EE.UU. y en consecuencia él apostó a las criptomonedas como el Bitcoin. Varios entusiastas de la criptodivisa lamentaron su muerte por ser un héroe anti-sistema.

Fue precandidato a la presidencia de EE.UU. con el Partido Libertario y bajo dicho ideario encarnó el lema “los impuestos son robo”.

El motivo de su aprehensión fue precisamente por evasión de impuestos. Recorrió el mundo entero evadiendo al fisco, hasta que finalmente fue detenido en España, donde apareció muerto en una prisión de Barcelona.

Días antes precisó que revelaría información sobre el Estado profundo, concepto que aplica al poder detrás del poder. Por lo cual es cada vez más frecuente la versión que su muerte no se trató de un suicidio autoinflingido sino de uno inducido.

REPORT: John McAfee Found Dead In Prison! RIP To An Interesting American Legend. https://t.co/SDOw2uWt1e — An0maly (@LegendaryEnergy) June 23, 2021

Antes de lanzar el primer antivirus comercial en 1987, McAfee trabajó para la NASA, Xerox y Lockheed Martin.

McAfee dijo en 2019 que no había pagado impuestos sobre la renta estadounidenses durante ocho años por razones ideológicas. Ese año, dejó los Estados Unidos para evitar el juicio, viviendo en gran parte en un megayate con su esposa, cuatro perros grandes, dos guardias de seguridad y siete miembros del personal.