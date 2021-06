Cada día del padre, celebrado en junio en la mayoría de las naciones hispanas (Colombia y España celebran el día de San José, padre adoptivo de Jesús), genera sentimientos encontrados por un problema cada vez más presente: la ausencia paterna.

En la era del «empoderamiento femenino» y la destrucción del «patriarcado» poco se habla sobre el impacto positivo de los padres en la sociedad.

Al contrario, patriarcado significa el gobierno de los padres, lo opuesto a la actualidad donde su presencia y, por tanto, influencia es cada vez más escasa.

Uno de cada tres niños en Estados Unidos no vive con su padre. En la comunidad negra son dos de cada tres. El matrimonio es aún menor que la presencia paterna. Destaca Thomas Sowell, economista libertario próximo a cumplir los 91 años, que desde 1994 no llega al 10 % en la comunidad negra.

Dicho año coincide con la implantación de la ley creada por Joe Biden, en sus años como senador, que ha removido sistemáticamente a los padres de los hogares para meterlos en prisión por crímenes no violentos.

El Partido Demócrata, que creó este problema, lo ha subsanado convirtiendo al Estado en el padre, protector y proveedor de las minorías. Sowell lo denuncia así:

La familia negra sobrevivió a siglos de esclavitud y generaciones de Jim Crow (segregación racial), pero se ha desintegrado a raíz de la expansión del estado de bienestar por parte de los progresistas. La mayoría de los niños negros crecieron en hogares con dos padres durante todo ese tiempo, pero la mayoría crece con un solo padre en la actualidad.

